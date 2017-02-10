Мерсон: "Из "Арсенала" только Санчес прошел бы в стартовый состав "Тоттенхэма"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что нападающий Алексис Санчес — единственный игрок "Арсенала", который бы прошел в стартовый состав "Тоттенхэма".
На протяжении всего периода работы Арсена Венгера с "канонирами" "Тоттенхэм" оставался в тени у своих соседей по Северному Лондону. В этом отношении нынешний сезон может быть переломным, уверен Мерсон.
Пол отмечает вклад Санчеса в игру своей бывшей команды и боится предположить, где бы сейчас находился "Арсенал" без своей чилийской звезды.
"Я не знаю, где бы они были без Алексиса Санчеса. Он у них такой один. Помнится, я однажды кому-то рассказывал, что, если взять 11 лучших игроков "Тоттенхэма", вывести их на футбольное поле и сопоставить с 11 лучшими игроками "Арсенала", то Санчес единственный — кто прошел бы в их ("шпор") стартовый состав. Если пройтись по всей команде, то таких больше нет — и это не может быть правильным", — сообщил Мерсон в эфире.
10.02.2017 20:00
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Последние комментарии:
Стили у команд совершенно разные, тупо даже их сравнивать.
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а если выставить оба состава, то в Челси бы прошли Санчез только и Делле Алли. Всем удачи
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