Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин возобновил тренировки после сотрясения, полученного в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлую субботу.

Напомним, Беллерину досталось локтем по голове от своего соотечественника Маркоса Алонсо, когда тот открывал счет в матче, проигранном "канонирами" со счетом 3:1. Эктору потребовалась немедленная замена.



И хотя МРТ-обследование не показало никакого повреждения, на протяжении этой недели доктора внимательно следили за состоянием 21-летнего испанца, в пятницу позволив тому приступить к тренировкам с полной нагрузкой.



Таким образом, Беллерин имеет шансы сыграть против "Халла" в субботу. Решение о допуске Эктора к этому матчу должен принять клубный доктор "Арсенала" Гари О'Дрисколл, сообщает Evening Standard.