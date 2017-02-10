Беллерин возобновил тренировки после сотрясения

Эктор Беллерин Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин возобновил тренировки после сотрясения, полученного в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлую субботу.

Напомним, Беллерину досталось локтем по голове от своего соотечественника Маркоса Алонсо, когда тот открывал счет в матче, проигранном "канонирами" со счетом 3:1. Эктору потребовалась немедленная замена.

И хотя МРТ-обследование не показало никакого повреждения, на протяжении этой недели доктора внимательно следили за состоянием 21-летнего испанца, в пятницу позволив тому приступить к тренировкам с полной нагрузкой.

Таким образом, Беллерин имеет шансы сыграть против "Халла" в субботу. Решение о допуске Эктора к этому матчу должен принять клубный доктор "Арсенала" Гари О'Дрисколл, сообщает Evening Standard.


Метки Арсенал, Беллерин, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 19:00

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  1. dimon70 10.02.2017 19:52 # dimon70
    пусть в шлеме выходит.будет 2 гг танкиста!

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  2. viterok 10.02.2017 19:41 # viterok
    Симулянт

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  3. mancunia-planet 10.02.2017 19:31 # mancunia-planet
    здоровья
    его Сити помоему хочет очень, купят

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  4. m-ballack 10.02.2017 19:21 # m-ballack
    Тень Феррейры

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