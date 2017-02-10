Моуриньо "абсолютно убежден", что Ибрагимович останется

Златан Ибрагимович Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что нападающий Златан Ибрагимович останется в клубе на следующий сезон.

В своем дебютном английском сезоне 35-летний швед является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" с 20 голами, 15 из которых он забил в рамках Премьер-Лиги.

Меж тем, действующий контракта Златана по-прежнему истекает в конце сезона. Соглашение ветерана предусматривает опцию продления на 12 месяцев, и Моуриньо видит в этом лишь формальность.

"Я абсолютно убежден, что он останется. Он пришел с намерением остаться на два года, и в свой первый год он превзошел любые ожидания. Он знает, что мы постараемся стать сильнее к следующему сезону, и мы бы хотели, чтобы этот, возможно, заключительный год его карьеры на высочайшем уровне сложился великолепно".

"Поэтому я убежден, что он останется. Он адаптировался к клубу, к ситуации, и я не вижу никаких проблем, связанных с его семьей. Я даю ему дополнительные дни отдыха, чтобы посетить Швецию, но он никогда не хочет ими пользоваться. Поэтому я абсолютно убежден, что он останется", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 18:00

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  1. mancunia-planet 10.02.2017 19:59 # mancunia-planet
    Маур: всем играть на Ибру!

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  2. dimon70 10.02.2017 19:50 # dimon70
    время покажет

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  3. moskofidi 10.02.2017 18:20 # moskofidi
    На лавке останется!

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