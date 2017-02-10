Клайн: "Мы задолжали тренеру и фанатам"

В преддверии домашнего матча против "Тоттенхэма" защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн заявил, что его команда "задолжала" своему тренеру и своим фанатам хорошую игру.

В календарном 2017 году подопечные Юргена Клоппа выглядят просто ужасно, отпраздновав лишь одну победу в 10 матчах с учетом всех соревнований. Как признается Натаниэль, последние неудачи дополнительно мотивируют его команду на субботний поединок с "Тоттенхэмом".



"Мы знаем, что задолжали тренеру и фанатам игру высокого уровня. Против "Халла" мы были недостаточно хороши, и на это необходимо отреагировать. Болельщики будут ждать этого, и мы должны улучшить их настроение".



"Мы достаточно давно не побеждаем дома, и мы должны исправить это. Это будет непросто, потому что у "Тоттенхэма" очень хорошая команда, но мы в состоянии обыграть их".



"В этом сезоне мы уже доказали, что способны обыграть кого угодно, и нам нужно вернуться в колею", — сообщил Клайн Liverpool Echo.