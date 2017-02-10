Клайн: "Мы задолжали тренеру и фанатам"

Натаниэль Клайн В преддверии домашнего матча против "Тоттенхэма" защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн заявил, что его команда "задолжала" своему тренеру и своим фанатам хорошую игру.

В календарном 2017 году подопечные Юргена Клоппа выглядят просто ужасно, отпраздновав лишь одну победу в 10 матчах с учетом всех соревнований. Как признается Натаниэль, последние неудачи дополнительно мотивируют его команду на субботний поединок с "Тоттенхэмом".

"Мы знаем, что задолжали тренеру и фанатам игру высокого уровня. Против "Халла" мы были недостаточно хороши, и на это необходимо отреагировать. Болельщики будут ждать этого, и мы должны улучшить их настроение".

"Мы достаточно давно не побеждаем дома, и мы должны исправить это. Это будет непросто, потому что у "Тоттенхэма" очень хорошая команда, но мы в состоянии обыграть их".

"В этом сезоне мы уже доказали, что способны обыграть кого угодно, и нам нужно вернуться в колею", — сообщил Клайн Liverpool Echo.


Метки Клайн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. dimon70 10.02.2017 17:41 # dimon70
    самое время отдавать долги.прямо завтра и начинайте,время пришло

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  2. pistolero-lfc 10.02.2017 17:20 # pistolero-lfc
    Клопп, вперед за рекордом!

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  3. vladvlad123 10.02.2017 17:16 # vladvlad123
    Чё-т не верится, что Ливерпуль зацепит даже ничью. Только если у петухов игра не пойдёт, а так Тоттенхем выглядит сейчас гораздо солиднее.

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  4. selfish 10.02.2017 17:11 # selfish
    ну Тоттенхем сейчас очень тащит, ничейчка для них будет хорошим результатом

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  5. mufc1994 10.02.2017 17:11 # mufc1994
    Странно, я думал, что Ливерпуль не насосался ещё вдоволь

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