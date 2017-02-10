Клайн: "Мы задолжали тренеру и фанатам"
В преддверии домашнего матча против "Тоттенхэма" защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн заявил, что его команда "задолжала" своему тренеру и своим фанатам хорошую игру.
В календарном 2017 году подопечные Юргена Клоппа выглядят просто ужасно, отпраздновав лишь одну победу в 10 матчах с учетом всех соревнований. Как признается Натаниэль, последние неудачи дополнительно мотивируют его команду на субботний поединок с "Тоттенхэмом".
"Мы знаем, что задолжали тренеру и фанатам игру высокого уровня. Против "Халла" мы были недостаточно хороши, и на это необходимо отреагировать. Болельщики будут ждать этого, и мы должны улучшить их настроение".
"Мы достаточно давно не побеждаем дома, и мы должны исправить это. Это будет непросто, потому что у "Тоттенхэма" очень хорошая команда, но мы в состоянии обыграть их".
"В этом сезоне мы уже доказали, что способны обыграть кого угодно, и нам нужно вернуться в колею", — сообщил Клайн Liverpool Echo.
10.02.2017 17:00
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Последние комментарии:
самое время отдавать долги.прямо завтра и начинайте,время пришло
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Клопп, вперед за рекордом!
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Чё-т не верится, что Ливерпуль зацепит даже ничью. Только если у петухов игра не пойдёт, а так Тоттенхем выглядит сейчас гораздо солиднее.
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ну Тоттенхем сейчас очень тащит, ничейчка для них будет хорошим результатом
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Странно, я думал, что Ливерпуль не насосался ещё вдоволь
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