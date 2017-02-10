Куман не исключает, что "Эвертон" еще поборется за попадание в топ-4
Наставник "Эвертона" Рональд Куман допустил, что его команда еще сможет вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
На прошлой неделе на своей пресс-конференции голландский тренер говорил, что надеется навязать борьбу занимающему шестую позицию в Премьер-Лиге "Манчестер Юнайтед".
С тех пор ситуация наверху таблицы несколько изменилась, и в данный момент "ириски" находятся всего в семи очках позади четвертого "Арсенала". Поэтому Куман считает, что его команда вправе замахнуться на нечто большее, чем просто путевка в Лигу Европы, если продолжит добиваться хороших результатов.
"Должно быть, сейчас вы изменили свое мнение. Вы всегда спрашивали меня насчет топ-6, а теперь говорите, что мы должны постараться попасть в первую четверку".
"Все возможно, потому что каждый знает, насколько сложна Премьер-Лига, кто бы ни был твоим соперником. Я не изменил свое мнение относительно наших целей на сезон, я по-прежнему двигаюсь шаг за шагом. Если мы не выиграем в эту субботу, то, возможно, нам придется говорить о первой восьмерке. Мы должны быть реалистами".
"Нельзя сравнивать "Эвертон" с "Саутгемптоном". Да, обычно мои команды сохраняют хорошую форму до конца сезона. В этом и состоит наш план: пока команда остается в форме, у тебя больше шансов добиваться побед".
"С "Саутгемптоном" мы выиграли семь из восьми заключительных матчей, и если мы повторим это с "Эвертоном", тогда да, в этом сезоне будет возможно нечто особенное", — цитирует Кумана Sky Sports.
10.02.2017 16:00
Просмотров: 542
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хз сейчас,ирисы прут неслабо.в мае увидим
(ответить)
Не войдет он в даже в шестерку . Все и так понятно . Седьмое место рили .
(ответить)
После этих слов сольют 2 - 3 игры
(ответить)
ЛФК АРС МЮ МС
слишком много соперников у ЭВЕ
(ответить)
удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий