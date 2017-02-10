Куман не исключает, что "Эвертон" еще поборется за попадание в топ-4

Рональд Куман Наставник "Эвертона" Рональд Куман допустил, что его команда еще сможет вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

На прошлой неделе на своей пресс-конференции голландский тренер говорил, что надеется навязать борьбу занимающему шестую позицию в Премьер-Лиге "Манчестер Юнайтед".

С тех пор ситуация наверху таблицы несколько изменилась, и в данный момент "ириски" находятся всего в семи очках позади четвертого "Арсенала". Поэтому Куман считает, что его команда вправе замахнуться на нечто большее, чем просто путевка в Лигу Европы, если продолжит добиваться хороших результатов.

"Должно быть, сейчас вы изменили свое мнение. Вы всегда спрашивали меня насчет топ-6, а теперь говорите, что мы должны постараться попасть в первую четверку".

"Все возможно, потому что каждый знает, насколько сложна Премьер-Лига, кто бы ни был твоим соперником. Я не изменил свое мнение относительно наших целей на сезон, я по-прежнему двигаюсь шаг за шагом. Если мы не выиграем в эту субботу, то, возможно, нам придется говорить о первой восьмерке. Мы должны быть реалистами".

"Нельзя сравнивать "Эвертон" с "Саутгемптоном". Да, обычно мои команды сохраняют хорошую форму до конца сезона. В этом и состоит наш план: пока команда остается в форме, у тебя больше шансов добиваться побед".

"С "Саутгемптоном" мы выиграли семь из восьми заключительных матчей, и если мы повторим это с "Эвертоном", тогда да, в этом сезоне будет возможно нечто особенное", — цитирует Кумана Sky Sports.


Метки Куман, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 16:00

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  1. dimon70 10.02.2017 17:43 # dimon70
    хз сейчас,ирисы прут неслабо.в мае увидим

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  2. halamadrid94 10.02.2017 17:18 # halamadrid94
    Не войдет он в даже в шестерку . Все и так понятно . Седьмое место рили .

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  3. demolet 10.02.2017 17:16 # demolet
    После этих слов сольют 2 - 3 игры

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  4. pistolero-lfc 10.02.2017 16:21 # pistolero-lfc
    ЛФК АРС МЮ МС
    слишком много соперников у ЭВЕ

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  5. mancunia-planet 10.02.2017 16:00 # mancunia-planet
    удачи

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