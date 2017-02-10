Дженкинсон не перешел в "Пэлас" из-за риска урезания зарплаты

Защитник "Арсенала" Карл Дженкинсон раскрыл истинную причину, почему его переход в "Кристал Пэлас" во время зимнего трансферного окна не состоялся.

В январе клуб с "Селхерст Парк" достаточно быстро согласовал с "канонирами" размер отступных, однако переговоры с самим Карлом так и не увенчались успехом. По слухам, Дженкинсон потребовал от аутсайдера Премьер-Лиги чрезмерную зарплату.



Устав от обвинений в жадности, 25-летний игрок сборной Англии выступил перед прессой и объяснил, что "Пэлас" предложил ему контракт на идентичных финансовых условиях, что у него есть сейчас в "Арсенале", с тем лишь отличием, что зарплата Карла подразумевала бы 40-процентное сокращение в случае вылета "орлов" из Премьер-Лиги. На такой риск Дженкинсон не смог пойти.



"В футболе очень скоротечная карьера. Вероятность моего перехода в "Пэлас" на предложенных условиях существовала, но могло получиться так, что это стало бы серьезным шагом назад для меня в финансовом отношении".



"Должны были совпасть многие вещи. Когда покидаешь клуб вроде "Арсенала", это должен быть правильный переход. Все должно быть правильным. Это должен быть правильный тренер, а также должно быть правильно в финансовом отношении. Не поймите меня неправильно, я не требовал безумных денег, но эта вещь должна была быть правильной для меня, ведь мне уже 25 лет".



"Каждый, кто знает меня, мои друзья и семья знаю, что этот вариант не был правильным. Но для людей, которые находятся на большей дистанции от меня, кажется, что я не захотел переходить в "Пэлас" из-за жадности или вроде того".



"Когда некоторые люди подозревают тебя в том, что ты просишь безумные деньги, и когда это далеко от правды, то это неприятно. Поэтому я и решил выступить и все прояснить. Все было не так, как пишут", — сообщил Дженкинсон Daily Mirror.