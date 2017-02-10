Алли и Клемент – лучшие в январе
Рулевой "Суонси" Пол Клемент и полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли были признаны лучшим тренером и игроком января в Премьер-Лиге.
44-летний Клемент прибыл на "Либерти" только в начале года, сменив на тренерском мостике "лебедей" Боба Брэдли. В первый месяц работы Пол добился идеального взаимопонимания с игроками, одержав три победы – над "Кристал Пэлас", "Ливерпулем" и "Саутгемптоном".
Благодаря серии положительных результатов "Суонси" удалось покинуть зоны вылета из Премьер-Лиги. В награду за стремительный прогресс "лебедей" Клемент получил приз лучшему тренеру января.
Еще более успешно сложился первый месяц зимы для 20-летнего Алли. В январе "Тоттенхэм" набрал 11 очков из 15 возможных, а Деле отличился пятью голами и сделал один результативный пас.
Особенно полезно Алли провел большие матчи – против "Челси" (2:0) и "Манчестер Сити" (2:2). В первом случае именно Деле прервал длительную победную серию "синих", забив оба мяча, во втором – с его гола началось возвращение "шпор" в игру.
Наконец, лучшим голом месяца был признан мяч, забитый нападающим "Вест Хэма" Энди Кэрролом в поединке с "Кристал Пэлас". Англичанин сложился в воздухе и замкнул подачу партнера ударом через себя.
10.02.2017 14:45
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Интересно, есть ли такие бабы сейчас, которые до 18 ни с кем не спали и чтоб симпатичные были и адекватные? где таких найти?
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так то лучшие это конте, азар и азар
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напишу еще раз
а если я в 10 классе теребил полотно 13летней
это не щитова?
ну она не выгядела на 13
хоть и была в 6 классе наверно. мне 17 вроде было
тупо после легкой атлетики в толкане закрывались и щелку драконил ей
п.с. она как то нажралась кириешек и пошла ко мне целоваться. пздц я прикуел тогда и убежал в зал с раздевалки
п.с.с. она же, усы короч сбрила и пиздец кололась.
п.с.с.с. это все уложилось в один месяц наверн, спецом на легкую записалась, чтобы меня почаще видеть(хотя итак в школе бл каждый день видела)
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спрошу еще раз
Видос где телка начинает раздеваться а потом начинает играть музыка и группа из 80-х, называется цп лс. Где найти продолжение?
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Заслуженно.
Ребят, а как бы вы хотели, чтоб ваша жена(2я половина,девушка) бухала или нет? Типа, не будет пилить если ты в дрова, но и сама может норм так накидаться.
Просто есть вариант, только она пьет норм так
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Суонси-Лестер вот заруба то будет
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красавчики.
Жиру получит приз за лучший новогодний гол.
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заслуженно.
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