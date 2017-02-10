Алли и Клемент – лучшие в январе

Рулевой "Суонси" Пол Клемент и полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли были признаны лучшим тренером и игроком января в Премьер-Лиге.

44-летний Клемент прибыл на "Либерти" только в начале года, сменив на тренерском мостике "лебедей" Боба Брэдли. В первый месяц работы Пол добился идеального взаимопонимания с игроками, одержав три победы – над "Кристал Пэлас", "Ливерпулем" и "Саутгемптоном".



Благодаря серии положительных результатов "Суонси" удалось покинуть зоны вылета из Премьер-Лиги. В награду за стремительный прогресс "лебедей" Клемент получил приз лучшему тренеру января.



Еще более успешно сложился первый месяц зимы для 20-летнего Алли. В январе "Тоттенхэм" набрал 11 очков из 15 возможных, а Деле отличился пятью голами и сделал один результативный пас.



Особенно полезно Алли провел большие матчи – против "Челси" (2:0) и "Манчестер Сити" (2:2). В первом случае именно Деле прервал длительную победную серию "синих", забив оба мяча, во втором – с его гола началось возвращение "шпор" в игру.



Наконец, лучшим голом месяца был признан мяч, забитый нападающим "Вест Хэма" Энди Кэрролом в поединке с "Кристал Пэлас". Англичанин сложился в воздухе и замкнул подачу партнера ударом через себя.