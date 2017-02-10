Кэррик: "Не будем праздновать попадание в четверку"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его команда не будет праздновать попадание в четверку сильнейших Премьер-Лиги.
Во время правления сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" не финишировали ниже третьего места в Премьер-Лиге, но после его ухода в 2013 году ни разу не забирались выше четвертого места.
По мнению Кэррика, попадание в четверку само по себе не станет успехом для привыкшего к победам "Юнайтед". Праздновать можно только чемпионский титул, считает Майкл.
"Мы не будем праздновать попадание в четверку, это просто не повод. Можно праздновать только победу – место в топ-4 гарантирует лишь выход в Лигу Чемпионов, где "Юнайтед" привык играть".
"Мы хотим выступать в этом турнире, там собраны лучшие команды и лучшие игроки. Клубам легче привлекать новичков, если они играют в Лиге Чемпионов, но по-настоящему праздновать можно только титул", - цитирует Кэррика ESPN.
10.02.2017 14:00
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Последние комментарии:
кто это?
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Они будут праздновать попадание в пятёрку. Правда с таким Ливерпулем видимо в 4 они попадут.
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"Во время правления сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" не финишировали ниже третьего места в Премьер-Лиге, но после его ухода в 2013 году ни разу не забирались выше четвертого места."
А говнодавы кричат мол успех только в деньгах, мешки и т.д., особенно пенсы и куесосы всех мастей)
На САФе все зиждилось! Изучайте процессы, чтобы...
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для привыкшего к победам "Юнайтед"-----А Кэррик юморист
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Это трофей Арсенала, праздновать 4е место. А по итогам МЮ попадет в четверку!!!
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Было бы интересно посмотреть на чудиков с 6гл места, празднующие четвёртое место
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Ну это и понятно: потому что вас там не будет
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