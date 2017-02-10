Кэррик: "Не будем праздновать попадание в четверку"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его команда не будет праздновать попадание в четверку сильнейших Премьер-Лиги.

Во время правления сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" не финишировали ниже третьего места в Премьер-Лиге, но после его ухода в 2013 году ни разу не забирались выше четвертого места.



По мнению Кэррика, попадание в четверку само по себе не станет успехом для привыкшего к победам "Юнайтед". Праздновать можно только чемпионский титул, считает Майкл.



"Мы не будем праздновать попадание в четверку, это просто не повод. Можно праздновать только победу – место в топ-4 гарантирует лишь выход в Лигу Чемпионов, где "Юнайтед" привык играть".



"Мы хотим выступать в этом турнире, там собраны лучшие команды и лучшие игроки. Клубам легче привлекать новичков, если они играют в Лиге Чемпионов, но по-настоящему праздновать можно только титул", - цитирует Кэррика ESPN.