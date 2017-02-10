Кэррик: "Не будем праздновать попадание в четверку"

Жозе Моуриньо и Майкл Кэррик Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его команда не будет праздновать попадание в четверку сильнейших Премьер-Лиги.

Во время правления сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" не финишировали ниже третьего места в Премьер-Лиге, но после его ухода в 2013 году ни разу не забирались выше четвертого места.

По мнению Кэррика, попадание в четверку само по себе не станет успехом для привыкшего к победам "Юнайтед". Праздновать можно только чемпионский титул, считает Майкл.

"Мы не будем праздновать попадание в четверку, это просто не повод. Можно праздновать только победу – место в топ-4 гарантирует лишь выход в Лигу Чемпионов, где "Юнайтед" привык играть".

"Мы хотим выступать в этом турнире, там собраны лучшие команды и лучшие игроки. Клубам легче привлекать новичков, если они играют в Лиге Чемпионов, но по-настоящему праздновать можно только титул", - цитирует Кэррика ESPN.



Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 10.02.2017 14:00

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  1. avesha 10.02.2017 14:42 # avesha
    кто это?

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  2. ganinilyha 10.02.2017 14:38 # ganinilyha
    Они будут праздновать попадание в пятёрку. Правда с таким Ливерпулем видимо в 4 они попадут.

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  3. mancunia-planet 10.02.2017 14:32 # mancunia-planet
    "Во время правления сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" не финишировали ниже третьего места в Премьер-Лиге, но после его ухода в 2013 году ни разу не забирались выше четвертого места."

    А говнодавы кричат мол успех только в деньгах, мешки и т.д., особенно пенсы и куесосы всех мастей)
    На САФе все зиждилось! Изучайте процессы, чтобы...

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  4. second005 10.02.2017 14:24 # second005
    для привыкшего к победам "Юнайтед"-----А Кэррик юморист

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  5. mu-fc 10.02.2017 14:12 # mu-fc
    Это трофей Арсенала, праздновать 4е место. А по итогам МЮ попадет в четверку!!!

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  6. ravi 10.02.2017 14:09 # ravi
    Было бы интересно посмотреть на чудиков с 6гл места, празднующие четвёртое место

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  7. vegasok 10.02.2017 14:02 # vegasok
    Ну это и понятно: потому что вас там не будет

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