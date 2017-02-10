Уилшир не уверен насчет своего будущего

Полузащитник Джек Уилшир подтвердил, что пока не знает, где проведет следующий сезон.

Напомним, стремление играть регулярно заставило Уилшира покинуть "Арсенал" прошлым летом и отправиться в аренду в "Борнмут". Но пока Джек не убедил "вишенок" попытаться выкупить его, для чего им потребовалось бы обновить свой трансферный рекорд.



Вариант с возвращением в "Арсенал" без определенных шансов на игровое время и со всего 12 месяцами от действующего контракта тоже выглядит весьма сомнительным. Поэтому в данный момент 25-летний англичанин не хочет забегать вперед.



"Моя главная цель на данную минуту — играть за "Борнмут" и помочь им улучшить свое положение, вернувшись на победный путь. Я сосредоточен на следующих трех-четырех месяцах, и у меня нет уверенности, что будет дальше".



"Предложит ли "Арсенал" мне новый контракт? Я оставляю это своему агенту. Я же сосредоточен на сохранении своей физической формы, на участии в матчах, и я наслаждаюсь этим. Пока я здесь, я собираюсь получать от этого удовольствие и помогать "Борнмуту".



"Когда в конце сезона я сяду и задумаюсь о своем будущем, то возможность играть регулярно будет важным фактором. Мне нужно играть, за этим я и пришел сюда. "Борнмут" дал мне такую возможность".



"Это важный момент для "Борнмута". Они проделали большую работу, чтобы оказаться там, где они сегодня. Мы хотим сохранить свой статус клуба Премьер-Лиги, и мы знаем, что это сложная задача. Это будет тяжело, но мы готовы к этому".



"В конце сезона мы сможем посмотреть, чего я добился в "Борнмуте". Затем я отдохну пару неделю и подумаю о своем будущем", — цитирует Уилшира Sky Sports.