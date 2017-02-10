Конте уверен, что Коста останется в "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте заверил, что нападающий Диего Коста счастлив в клубе и не помышляет об уходе.
Если верить слухам, в прошлом месяце испанский бомбардир крупно поссорился с Конте на тренировочном поле, пожелав принять роскошное предложение из Китая. Диего даже пропустил матч Премьер-Лиги против "Лестера".
И хотя этот неприятный инцидент был улажен, долгосрочные перспективы Косты на "Стэмфорд Бридж" все равно оставались под большим вопросом. Поэтому в интервью BBC Two Конте прояснил ситуацию относительно своего подопечного.
"Да, он останется. Диего является по-настоящему важным игроком. Ситуация предельно ясна: он очень счастлив остаться с нами и сражаться за титул".
"Я думаю, он остается на длительное время. Я наблюдаю его каждый день, его самоотдачу и поведение. Он любит этот клуб", — сообщил Конте.
Слова Конте означают, что "синие" могут вернуться к своим планам относительно нового контракта для 28-летнего испанца. От действующего соглашения Косты остается всего два полных года.
10.02.2017 12:00
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Последние комментарии:
только дауны думают что он летом свалит с Челси
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такой свободы и пространства для игроков атаки, как в Челси при схеме 3-4-3 не найдешь нигде. Ведь при блуждающем Азаре, зона от Канте до чужой вратарской вся в твоём распоряжении.. - хочешь опускайся как Месси за мячом в центр, хочешь - сместись на фланг, если Азар его освободил. А хочешь стой у чужой штрафной и жди заброса на себя от Сеска/Луиза. Ты в топе, Костя. Пользуй шанс.
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останется и будет всех карать.
костапес диего диего диего
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