Конте уверен, что Коста останется в "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте заверил, что нападающий Диего Коста счастлив в клубе и не помышляет об уходе.

Если верить слухам, в прошлом месяце испанский бомбардир крупно поссорился с Конте на тренировочном поле, пожелав принять роскошное предложение из Китая. Диего даже пропустил матч Премьер-Лиги против "Лестера".



И хотя этот неприятный инцидент был улажен, долгосрочные перспективы Косты на "Стэмфорд Бридж" все равно оставались под большим вопросом. Поэтому в интервью BBC Two Конте прояснил ситуацию относительно своего подопечного.



"Да, он останется. Диего является по-настоящему важным игроком. Ситуация предельно ясна: он очень счастлив остаться с нами и сражаться за титул".



"Я думаю, он остается на длительное время. Я наблюдаю его каждый день, его самоотдачу и поведение. Он любит этот клуб", — сообщил Конте.



Слова Конте означают, что "синие" могут вернуться к своим планам относительно нового контракта для 28-летнего испанца. От действующего соглашения Косты остается всего два полных года.