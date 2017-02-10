Конте уверен, что Коста останется в "Челси"

Антонио Конте и Диего Коста Наставник "Челси" Антонио Конте заверил, что нападающий Диего Коста счастлив в клубе и не помышляет об уходе.

Если верить слухам, в прошлом месяце испанский бомбардир крупно поссорился с Конте на тренировочном поле, пожелав принять роскошное предложение из Китая. Диего даже пропустил матч Премьер-Лиги против "Лестера".

И хотя этот неприятный инцидент был улажен, долгосрочные перспективы Косты на "Стэмфорд Бридж" все равно оставались под большим вопросом. Поэтому в интервью BBC Two Конте прояснил ситуацию относительно своего подопечного.

"Да, он останется. Диего является по-настоящему важным игроком. Ситуация предельно ясна: он очень счастлив остаться с нами и сражаться за титул".

"Я думаю, он остается на длительное время. Я наблюдаю его каждый день, его самоотдачу и поведение. Он любит этот клуб", — сообщил Конте.

Слова Конте означают, что "синие" могут вернуться к своим планам относительно нового контракта для 28-летнего испанца. От действующего соглашения Косты остается всего два полных года.


Метки Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 12:00

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  1. luckymen 10.02.2017 12:09 # luckymen
    только дауны думают что он летом свалит с Челси

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  2. gidro-met 10.02.2017 12:04 # gidro-met
    такой свободы и пространства для игроков атаки, как в Челси при схеме 3-4-3 не найдешь нигде. Ведь при блуждающем Азаре, зона от Канте до чужой вратарской вся в твоём распоряжении.. - хочешь опускайся как Месси за мячом в центр, хочешь - сместись на фланг, если Азар его освободил. А хочешь стой у чужой штрафной и жди заброса на себя от Сеска/Луиза. Ты в топе, Костя. Пользуй шанс.

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  3. j-silver 10.02.2017 12:03 # j-silver
    останется и будет всех карать.
    костапес диего диего диего

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