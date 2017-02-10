Кейн мечтает стать капитаном "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн мечтает стать капитаном "шпор", но надеется, что Уго Льорис продолжит исполнять эти обязанности долгие годы.

Несмотря на то, что только в декабре Льорис заключил со "шпорами" новый шестилетний контракт, слухи продолжают упорно сватать француза в другие клубы, например, в мадридский "Реал".



Кейн, заявивший о своей преданности "Тоттенхэму" на этой неделе, надеется, что Уго останется в Лондоне и продолжит проявлять свои лидерские качества. Однако в случае ухода голкипера Харри рассчитывает перенять у него капитанскую повязку.



"Я надеюсь, что Уго будет играть за "Тоттенхэм" как можно дольше и продолжит быть капитаном. Но если он внезапно уйдет в другой клуб или просто получит травму, я хотел бы взять на себя обязанности капитана".



"Все знают, как я отношусь к этому клубу и какие у меня отношения с болельщиками. Я вижу себя лидером, так почему бы и нет? Надеюсь, однажды я стану капитаном "Тоттенхэма" и даже сборной Англии", - сообщил Кейн в интервью ESPN.