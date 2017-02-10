Лэмпард вернулся в "Челси" для получения тренерской лицензии

Фрэнк Лэмпард Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард временно вернулся в Кобхэм, чтобы завершить тренерские курсы на лицензию УЕФА категории B.

Лишь на прошлой неделе легендарный английский футболист объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. Теперь Фрэнк раздумывает над своим следующим шагом, а желание помочь ему начать тренерскую карьеру уже выразили "Челси", "Вест Хэм" и FA.

Но для начала 38-летний Лэмпард решил закончить тренерские курсы, которые он начал, еще будучи игроком. Как сообщает Daily Mirror, для этого Фрэнк вернулся в свой бывший клуб и теперь отрабатывает некоторые практические элементы с молодежью из академии "Челси" в рамках своего обучения.

После получения лицензии категории B Лэмпард сможет подумать о том, чтобы взяться за свою первую полноценную работу на тренерском поприще или продолжить обучение на категорию A или Pro. Тогда Лэмпарду и придется сделать серьезный выбор.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. zapensovzdetztva 10.02.2017 11:25 # zapensovzdetztva
    Боюсь, как бы начались проблемы, как при возвращения Джерарда в ливер

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  2. pistolero-lfc 10.02.2017 10:55 # pistolero-lfc
    возглавит Вест Хэм и поиграет в Еврокубках.

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  3. j-silver 10.02.2017 10:51 # j-silver
    возглавит сб.Англии и выиграет с ней чемпик в Катаре. скриньте

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  4. raka-eve 10.02.2017 10:34 # raka-eve
    приехал греть вместо терри похоже.

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  5. karnivool 10.02.2017 10:21 # karnivool
    тут два вариант либо, в помощники к Конте, либо браться за английский клуб из чемпионшипа! ни в коем случае не с молодежью!

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  6. chelsea88 10.02.2017 10:21 # chelsea88
    Грамотным коучем будет. Атвичаю!1

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  7. erych 10.02.2017 10:15 # erych
    Как бы не издевались пенсы над мю, не буду язвить и просто пожелаю ему удачи

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  8. axilles-1992 10.02.2017 10:13 # axilles-1992
    Через 8 лет станет топарем, скриньте.
    P.S. 6 24 45

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