Лэмпард вернулся в "Челси" для получения тренерской лицензии

Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард временно вернулся в Кобхэм, чтобы завершить тренерские курсы на лицензию УЕФА категории B.

Лишь на прошлой неделе легендарный английский футболист объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. Теперь Фрэнк раздумывает над своим следующим шагом, а желание помочь ему начать тренерскую карьеру уже выразили "Челси", "Вест Хэм" и FA.



Но для начала 38-летний Лэмпард решил закончить тренерские курсы, которые он начал, еще будучи игроком. Как сообщает Daily Mirror, для этого Фрэнк вернулся в свой бывший клуб и теперь отрабатывает некоторые практические элементы с молодежью из академии "Челси" в рамках своего обучения.



После получения лицензии категории B Лэмпард сможет подумать о том, чтобы взяться за свою первую полноценную работу на тренерском поприще или продолжить обучение на категорию A или Pro. Тогда Лэмпарду и придется сделать серьезный выбор.