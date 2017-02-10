Лэмпард вернулся в "Челси" для получения тренерской лицензии
Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард временно вернулся в Кобхэм, чтобы завершить тренерские курсы на лицензию УЕФА категории B.
Лишь на прошлой неделе легендарный английский футболист объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. Теперь Фрэнк раздумывает над своим следующим шагом, а желание помочь ему начать тренерскую карьеру уже выразили "Челси", "Вест Хэм" и FA.
Но для начала 38-летний Лэмпард решил закончить тренерские курсы, которые он начал, еще будучи игроком. Как сообщает Daily Mirror, для этого Фрэнк вернулся в свой бывший клуб и теперь отрабатывает некоторые практические элементы с молодежью из академии "Челси" в рамках своего обучения.
После получения лицензии категории B Лэмпард сможет подумать о том, чтобы взяться за свою первую полноценную работу на тренерском поприще или продолжить обучение на категорию A или Pro. Тогда Лэмпарду и придется сделать серьезный выбор.
10.02.2017 10:00
Просмотров: 1439
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Боюсь, как бы начались проблемы, как при возвращения Джерарда в ливер
(ответить)
возглавит Вест Хэм и поиграет в Еврокубках.
(ответить)
возглавит сб.Англии и выиграет с ней чемпик в Катаре. скриньте
(ответить)
приехал греть вместо терри похоже.
(ответить)
тут два вариант либо, в помощники к Конте, либо браться за английский клуб из чемпионшипа! ни в коем случае не с молодежью!
(ответить)
Грамотным коучем будет. Атвичаю!1
(ответить)
Как бы не издевались пенсы над мю, не буду язвить и просто пожелаю ему удачи
(ответить)
Через 8 лет станет топарем, скриньте.
P.S. 6 24 45
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий