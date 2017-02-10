"Юнайтед" не будет закупаться игроками летом

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд намекнул, что следующим летом клуб не будет массово закупаться игроками на трансферном рынке.

Напомним, что перед началом этого сезона главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо спустил порядка 150 миллионов на новичков, пригласив на "Олд Траффорд" Поля Погба, Генриха Мхитаряна, Златана Ибрагимовича и Эрика Байи.



Если верить португальцу, он уже определился с кандидатурами игроков, которых попробует заполучить грядущим летом. По словам Вудворда, это будет точечная селекция с прицелом на самые проблемные позиции.



"Довольны ли мы нынешним ростером игроков? Если просмотреть все интервью нашего тренера, то, думаю, да. Конечно, команде всегда требуется усиление, оно необходимо даже победителям. Но, думаю, нам необязательно покупать огромное количество игроков, мы просто не в том положении".



"Мы хотим достичь более стабильного состояния и меньше продавать или покупать футболистов каждый год. Два-три сезона назад все было несколько иначе – нам требовалась перестройка состава", - цитирует Вудворда Associated Press.