Венгер посоветовал Косьелни заниматься своими делами
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что защитник Лоран Косьелни не вправе обсуждать его решения по составу и должен заниматься своими делами.
После сокрушительного поражения от "Челси" (3:1) в минувшие выходные Косьелни рассказал, что у него остались вопросы относительно состава, выбранного на игру Арсеном Венгером.
По мнению рулевого "канониров", эти комментарии соотечественника были вырваны из контекста, однако Лорану стоит заниматься своими делами и не вмешиваться в его работу.
"Комментарии Лорана были вырваны из контекста и неправильно истолкованы, но игроки в любом случае несут ответственность за свои слова. Клуб может добиться успеха только в том случае, если каждый занимается своим делом. Игроки отвечают за свои действия на поле, тренер несет ответственность за результат и определяет состав, а совет директоров принимает долгосрочные решения по развитию клуба".
"Мы уже пообщались с Лораном на эту тему, но он ясно дал понять, что не имел это в виду. Когда команда терпит поражение, пресса пытается всячески исказить ситуацию. Мы привыкли и можем справиться с этим", - сообщил Венгер официальному сайту "Арсенала".
10.02.2017 08:00
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Вроде номралный состав веня выпустил, по мне мнению этого дефа, нужно было выпустить 2-х пиздюков и спортивной школы в полузащиту!
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слишком много внегера на фапле
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именно косельни должен был опекать косту
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Скоро игроки в открытую ссать будут на старика, а он только пальцем помашет.
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Задело за живое Венгера, но делать что то он все равно не будет.
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