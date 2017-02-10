Венгер посоветовал Косьелни заниматься своими делами

Арсен Венгер и Лоран Косьелни Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что защитник Лоран Косьелни не вправе обсуждать его решения по составу и должен заниматься своими делами.

После сокрушительного поражения от "Челси" (3:1) в минувшие выходные Косьелни рассказал, что у него остались вопросы относительно состава, выбранного на игру Арсеном Венгером.

По мнению рулевого "канониров", эти комментарии соотечественника были вырваны из контекста, однако Лорану стоит заниматься своими делами и не вмешиваться в его работу.

"Комментарии Лорана были вырваны из контекста и неправильно истолкованы, но игроки в любом случае несут ответственность за свои слова. Клуб может добиться успеха только в том случае, если каждый занимается своим делом. Игроки отвечают за свои действия на поле, тренер несет ответственность за результат и определяет состав, а совет директоров принимает долгосрочные решения по развитию клуба".

"Мы уже пообщались с Лораном на эту тему, но он ясно дал понять, что не имел это в виду. Когда команда терпит поражение, пресса пытается всячески исказить ситуацию. Мы привыкли и можем справиться с этим", - сообщил Венгер официальному сайту "Арсенала".



Метки Арсенал, Венгер, Косьелни

Автор foxmcfc   

Дата 10.02.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1282

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  1. karnivool 10.02.2017 09:07 # karnivool
    Вроде номралный состав веня выпустил, по мне мнению этого дефа, нужно было выпустить 2-х пиздюков и спортивной школы в полузащиту!

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  2. hammersmith 10.02.2017 08:59 # hammersmith
    слишком много внегера на фапле

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  3. abilkha-93 10.02.2017 08:51 # abilkha-93
    именно косельни должен был опекать косту

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  4. chelsea88 10.02.2017 08:26 # chelsea88
    Скоро игроки в открытую ссать будут на старика, а он только пальцем помашет.

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  5. aktan 10.02.2017 08:10 # aktan
    Задело за живое Венгера, но делать что то он все равно не будет.

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