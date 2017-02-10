Венгер посоветовал Косьелни заниматься своими делами

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что защитник Лоран Косьелни не вправе обсуждать его решения по составу и должен заниматься своими делами.

После сокрушительного поражения от "Челси" (3:1) в минувшие выходные Косьелни рассказал, что у него остались вопросы относительно состава, выбранного на игру Арсеном Венгером.



По мнению рулевого "канониров", эти комментарии соотечественника были вырваны из контекста, однако Лорану стоит заниматься своими делами и не вмешиваться в его работу.



"Комментарии Лорана были вырваны из контекста и неправильно истолкованы, но игроки в любом случае несут ответственность за свои слова. Клуб может добиться успеха только в том случае, если каждый занимается своим делом. Игроки отвечают за свои действия на поле, тренер несет ответственность за результат и определяет состав, а совет директоров принимает долгосрочные решения по развитию клуба".



"Мы уже пообщались с Лораном на эту тему, но он ясно дал понять, что не имел это в виду. Когда команда терпит поражение, пресса пытается всячески исказить ситуацию. Мы привыкли и можем справиться с этим", - сообщил Венгер официальному сайту "Арсенала".