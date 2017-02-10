Торган Азар не исключает возвращение в Англию

Вингер Торган Азар, выступающий за "Боруссию" из Менхенгладбаха, рассказал, что в будущем может вновь присоединиться к своему старшему брату Эдену в Англии.

Напомним, что Торган оказался на "Стэмфорд Бридж" летом 2012 году, примкнув к "Челси" вслед за своим старшим братом. Но если Эдену удалось сделать себе имя в Лондоне, то Азар-младший не провел ни одного матча за "синих" и отбыл в Бундеслигу.



Рассуждая о возможности своего возвращения в Англию, Торган заявил, что в данный момент его все устраивает в "Боруссии", однако со временем он может вновь обнаружить себя в Премьер-Лиге.



"Я хорошо себя чувствую в Менхенгладбахе, а Бундеслига – это тот чемпионат, в котором я хотел бы остаться. Возможно, в будущем я снова окажусь в Англии, но сейчас я счастлив здесь и прибавлю день ото дня".



"Многие игроки из других чемпионатов хотят оказаться в Англии, но мне нравится немецкий футбол. Независимо от того, где я буду играть, мне хотелось бы продолжать прогрессировать", - сообщил Азар в интервью Goal.