Торган Азар не исключает возвращение в Англию

Торган Азар Вингер Торган Азар, выступающий за "Боруссию" из Менхенгладбаха, рассказал, что в будущем может вновь присоединиться к своему старшему брату Эдену в Англии.

Напомним, что Торган оказался на "Стэмфорд Бридж" летом 2012 году, примкнув к "Челси" вслед за своим старшим братом. Но если Эдену удалось сделать себе имя в Лондоне, то Азар-младший не провел ни одного матча за "синих" и отбыл в Бундеслигу.

Рассуждая о возможности своего возвращения в Англию, Торган заявил, что в данный момент его все устраивает в "Боруссии", однако со временем он может вновь обнаружить себя в Премьер-Лиге.

"Я хорошо себя чувствую в Менхенгладбахе, а Бундеслига – это тот чемпионат, в котором я хотел бы остаться. Возможно, в будущем я снова окажусь в Англии, но сейчас я счастлив здесь и прибавлю день ото дня".

"Многие игроки из других чемпионатов хотят оказаться в Англии, но мне нравится немецкий футбол. Независимо от того, где я буду играть, мне хотелось бы продолжать прогрессировать", - сообщил Азар в интервью Goal.



Метки Азар, Боруссия

Автор foxmcfc   

Дата 10.02.2017 07:00

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  1. reeker 10.02.2017 08:47 # reeker
    Красава.К нам давай,для ротации норм.

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  2. asnural 10.02.2017 08:03 # asnural
    Ага, в последнем матче Де брюйне знатно пристыдил Челси....жахнув в пустые ворота с 30 сантиметров

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  3. aktan 10.02.2017 07:56 # aktan
    Поиграть против Челси и пристыдить тех кто его продал он просто обязан, по примеру Де Брюйне.

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