В "Арсенале" опасаются ухода Венгера в конце сезона
Внутри "Арсенала" растет обеспокоенность по поводу будущего главного тренера Арсена Венгера, чей уход из клуба по окончании сезона становится все более реалистичным.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к 67-летнему французу источник, всего две недели назад Венгер был полон решимости заключить новый контракт на два года стоимостью 16 миллионов фунтов, что уже достаточно давно ему был предложен.
Но стоило "канонирам" потерпеть два поражения кряду — от "Уотфорда" и "Челси" — как временно затихшее недовольство фанатов вспыхнуло с новой силой. Сообщается, что за эти пару недель настроение Венгера изменилось "кардинально".
Теперь в руководстве лондонского клуба ожидают, что Арсен отложит вопрос о своем будущем до конца сезона. Фактически это означает, что Венгер дождется истечения своего действующего контракта и будет волен уйти, если пожелает.
Решающим фактором в выборе Венгера может стать итоговая позиция "Арсенала" в Премьер-Лиге. После двух поражений кряду "канониры" попрощались с мечтами о титуле и были втянуты в ожесточенную борьбу за попадание в топ-4 — на четыре путевки в Лигу Чемпионов претендуют сразу шесть команд, достойных друг друга.
10.02.2017 06:00
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Последние комментарии:
копипастеры хуевы
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На фапли опасаются ухода Венгера в конце сезона
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Привет всем тварям в места, где они обитают (Энфилд, Трафорд, Эмирейтс).
Арсен Венгер у руля Арсенала с далекого 1996 года.
За 21 год он добился:
- 3 АПЛ
- 6 Кубков Англии
- 0 ЛЧ (или как раньше называли)
- 0 ЛЕ (или как раньше называли)
Для сравнения стата ЛФК за 21 год:
- 0 АПЛ
- 2 Кубка Англии
- 2 Кубка Лиги
- 2 Супер Кубка Англии
- 1 ЛЧ
- 1 ЛЕ
- 1 Супер Кубок Европы
Так почему ЛФК середняк, а Арсенал Топ??!
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Если назначат Аллегри, лучше не станет.
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Фапл тоже этого опасается
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Вот это настоящий вызов который нужно оглашать перед командой вначале сезона, Арсен просто готовит команду к февралю-марту предварительно перед этим слив ЛЧ в 1/8, иногда 1/4 чтобы затем достигнуть истинную цель - 4 место.
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радоватся нужно,а не опасатся
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Давно пора Веню гнать из Аснла!
я хоть и не фанат этого клуба, но его политика бесит! И мне жаль болельщиков, искренне жаль...
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Степа поясни за Банши, где там брутальность?
просто нереалистичный боевик без смысловой нагрузки и элементами эротики.
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Выиграл бы АПЛ или ЛЧ и тогда мог бы уйти красиво. Но побед не будет при Венгере, так как клуб уже давно только для зарабатывания денег боссам. Трофеи и болельщики на втором плане. Да и игроки понимают это, поэтому жопу и не рвут. Одни по лазаретам годами, другие просто деревянные.
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Бля, можно ахуеть от комментариев некоторых местных юзеров, которые считают, что как только Венгер уйдет из Арсенал то, клуб скатится в такое же гавно, как МЮ после ухода САФа или просто скатится до уровня ЛФК. Это похоже на то, как ватники утверждают, что если уйдет "Володя, не порти вечер" с поста президента то, РФ ждет судьба хохлов или сирийцев. Венгер свое отработал, нужна свежая кровь, сегодня балом в Европе правят молодые и не закостенелые коучи, аля Зидан, Энрике, Конте, Почеттино, Гвардиола. Именно трусость становится барьером на пути к большим победам. Сегодня труъ болелы Арсенала должны как один скандировать следующие строки из песни великого поэта 20 века Виктора Цоя:
Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен
Перемен!
Мы ждем перемен.
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спят усталые ватаны, укры спяяяят
только казахи с утра фаплю теребяяят
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Арсенал это клуб с историей; каждый год одна и та же история.
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Хоть в руководстве понимают, в отличие от местных ыкспертов, что только благодаря Венгеру команда с долгами за стадион держалась больше 10 лет в зоне ЛЧ, располагая игроками уровня Аршавина и Саного. Которую постоянно кидали лучшие но Венгер латал дыры и продолжал попадать в ЛЧ. Гений. Если ему купят нормальных игроков вдобавок к Озилу и Санчесу, Венгера будет не остановить.
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Надеюсь останется. Очень забавно наблюдать за тем как в первой половине сезона гуннеры на что-то надеятся, и ходят выeбываются.
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на фапле тож опасаются
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Ахаха, то есть это они за него борятся, боятся что уйдет, а он волен выбирать, остаться или нет?
Ущербы.
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Будем скучать!
«Вероятно, нас таких всего двое. Думаю, когда-нибудь мы вместе уйдем навстречу закату» © Сэр Алекс Фергюсон, 2009.
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