В "Арсенале" опасаются ухода Венгера в конце сезона

Арсен Венгер Внутри "Арсенала" растет обеспокоенность по поводу будущего главного тренера Арсена Венгера, чей уход из клуба по окончании сезона становится все более реалистичным.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к 67-летнему французу источник, всего две недели назад Венгер был полон решимости заключить новый контракт на два года стоимостью 16 миллионов фунтов, что уже достаточно давно ему был предложен.

Но стоило "канонирам" потерпеть два поражения кряду — от "Уотфорда" и "Челси" — как временно затихшее недовольство фанатов вспыхнуло с новой силой. Сообщается, что за эти пару недель настроение Венгера изменилось "кардинально".

Теперь в руководстве лондонского клуба ожидают, что Арсен отложит вопрос о своем будущем до конца сезона. Фактически это означает, что Венгер дождется истечения своего действующего контракта и будет волен уйти, если пожелает.

Решающим фактором в выборе Венгера может стать итоговая позиция "Арсенала" в Премьер-Лиге. После двух поражений кряду "канониры" попрощались с мечтами о титуле и были втянуты в ожесточенную борьбу за попадание в топ-4 — на четыре путевки в Лигу Чемпионов претендуют сразу шесть команд, достойных друг друга.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 10.02.2017 09:00 # hammersmith
    копипастеры хуевы

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  2. reddevil13 10.02.2017 08:56 # reddevil13
    На фапли опасаются ухода Венгера в конце сезона

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  3. sellman 10.02.2017 08:26 # sellman
    Привет всем тварям в места, где они обитают (Энфилд, Трафорд, Эмирейтс).

    Арсен Венгер у руля Арсенала с далекого 1996 года.
    За 21 год он добился:
    - 3 АПЛ
    - 6 Кубков Англии
    - 0 ЛЧ (или как раньше называли)
    - 0 ЛЕ (или как раньше называли)

    Для сравнения стата ЛФК за 21 год:
    - 0 АПЛ
    - 2 Кубка Англии
    - 2 Кубка Лиги
    - 2 Супер Кубка Англии
    - 1 ЛЧ
    - 1 ЛЕ
    - 1 Супер Кубок Европы

    Так почему ЛФК середняк, а Арсенал Топ??!

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  4. chelsea88 10.02.2017 08:24 # chelsea88
    Если назначат Аллегри, лучше не станет.

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  5. fanat-united 10.02.2017 08:08 # fanat-united
    Фапл тоже этого опасается

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  6. aktan 10.02.2017 07:58 # aktan
    Вот это настоящий вызов который нужно оглашать перед командой вначале сезона, Арсен просто готовит команду к февралю-марту предварительно перед этим слив ЛЧ в 1/8, иногда 1/4 чтобы затем достигнуть истинную цель - 4 место.

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  7. samurai8888 10.02.2017 07:37 # samurai8888
    радоватся нужно,а не опасатся

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  8. vasya-mu 10.02.2017 07:35 # vasya-mu
    Давно пора Веню гнать из Аснла!
    я хоть и не фанат этого клуба, но его политика бесит! И мне жаль болельщиков, искренне жаль...

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  9. karandash 10.02.2017 07:23 # karandash
    Степа поясни за Банши, где там брутальность?
    просто нереалистичный боевик без смысловой нагрузки и элементами эротики.

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  10. mata-hazard 10.02.2017 07:21 # mata-hazard
    Выиграл бы АПЛ или ЛЧ и тогда мог бы уйти красиво. Но побед не будет при Венгере, так как клуб уже давно только для зарабатывания денег боссам. Трофеи и болельщики на втором плане. Да и игроки понимают это, поэтому жопу и не рвут. Одни по лазаретам годами, другие просто деревянные.

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  11. amar 10.02.2017 07:21 # amar
    Бля, можно ахуеть от комментариев некоторых местных юзеров, которые считают, что как только Венгер уйдет из Арсенал то, клуб скатится в такое же гавно, как МЮ после ухода САФа или просто скатится до уровня ЛФК. Это похоже на то, как ватники утверждают, что если уйдет "Володя, не порти вечер" с поста президента то, РФ ждет судьба хохлов или сирийцев. Венгер свое отработал, нужна свежая кровь, сегодня балом в Европе правят молодые и не закостенелые коучи, аля Зидан, Энрике, Конте, Почеттино, Гвардиола. Именно трусость становится барьером на пути к большим победам. Сегодня труъ болелы Арсенала должны как один скандировать следующие строки из песни великого поэта 20 века Виктора Цоя:
    Перемен требуют наши сердца,
    Перемен требуют наши глаза,
    В нашем смехе и в наших слезах,
    И в пульсации вен
    Перемен!
    Мы ждем перемен.

    (ответить)

  12. mrcredo 10.02.2017 06:59 # mrcredo
    спят усталые ватаны, укры спяяяят
    только казахи с утра фаплю теребяяят

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  13. mrcredo 10.02.2017 06:55 # mrcredo
    Арсенал это клуб с историей; каждый год одна и та же история.

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  14. superglor 10.02.2017 06:53 # superglor
    Хоть в руководстве понимают, в отличие от местных ыкспертов, что только благодаря Венгеру команда с долгами за стадион держалась больше 10 лет в зоне ЛЧ, располагая игроками уровня Аршавина и Саного. Которую постоянно кидали лучшие но Венгер латал дыры и продолжал попадать в ЛЧ. Гений. Если ему купят нормальных игроков вдобавок к Озилу и Санчесу, Венгера будет не остановить.

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  15. muaxaxaxa 10.02.2017 06:44 # muaxaxaxa
    Надеюсь останется. Очень забавно наблюдать за тем как в первой половине сезона гуннеры на что-то надеятся, и ходят выeбываются.

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  16. hammersmith 10.02.2017 06:34 # hammersmith
    на фапле тож опасаются

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  17. superglor 10.02.2017 06:10 # superglor
    Ахаха, то есть это они за него борятся, боятся что уйдет, а он волен выбирать, остаться или нет?

    Ущербы.

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  18. antiterror 10.02.2017 06:05 # antiterror
    Будем скучать!
    «Вероятно, нас таких всего двое. Думаю, когда-нибудь мы вместе уйдем навстречу закату» © Сэр Алекс Фергюсон, 2009.

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