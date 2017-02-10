В "Арсенале" опасаются ухода Венгера в конце сезона

Внутри "Арсенала" растет обеспокоенность по поводу будущего главного тренера Арсена Венгера, чей уход из клуба по окончании сезона становится все более реалистичным.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к 67-летнему французу источник, всего две недели назад Венгер был полон решимости заключить новый контракт на два года стоимостью 16 миллионов фунтов, что уже достаточно давно ему был предложен.



Но стоило "канонирам" потерпеть два поражения кряду — от "Уотфорда" и "Челси" — как временно затихшее недовольство фанатов вспыхнуло с новой силой. Сообщается, что за эти пару недель настроение Венгера изменилось "кардинально".



Теперь в руководстве лондонского клуба ожидают, что Арсен отложит вопрос о своем будущем до конца сезона. Фактически это означает, что Венгер дождется истечения своего действующего контракта и будет волен уйти, если пожелает.



Решающим фактором в выборе Венгера может стать итоговая позиция "Арсенала" в Премьер-Лиге. После двух поражений кряду "канониры" попрощались с мечтами о титуле и были втянуты в ожесточенную борьбу за попадание в топ-4 — на четыре путевки в Лигу Чемпионов претендуют сразу шесть команд, достойных друг друга.