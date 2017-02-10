Спад у Озила может помешать подписанию нового контракта

Тренер Арсен Венгер — не единственный, чье будущее в "Арсенале" вызывает большие вопросы. Все более неопределенной становится и ситуация с полузащитником Месутом Озилом.

До недавних пор считалось, что шансы "Арсенала" склонить Озила к новому контракту гораздо выше, чем шансы сделать то же самое с Алексисом Санчесом. Однако никакого прогресса ни на том, ни на другом фронте клуб не добился.



Меж тем, в последние недели плеймейкер сборной Германии переживает очевидный игровой спад, что лишь усложняет ситуацию и не дает Озилу морального права требовать жалование на уровне самых высокооплачиваемых звезд Премьер-Лиги.



Более того, издание The Telegraph утверждает, что внутри "Арсенала" зреет недовольство тем, что Венгер продолжает слепо верить в Месута, выпуская того в стартовом составе, несмотря на плохую игру.



В этом сезоне ряд коллег Венгера по тренерскому цеху отметились сильными решениями в отношении своих звезд — Антонио Конте из "Челси" не взял Диего Косту на матч против "Лестера", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" вывел Уэйна Руни из стартового состава, Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" уже два поединка кряду держит Серхио Агуэро на лавке.



Сделать то же самое с Месутом Арсену не хватает духа, и внутри клуба испытывают недовольство по поводу того, что Венгер не хочет попробовать Данни Уэлбека или Оливье Жиру вместо 28-летнего немца.