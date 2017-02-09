Венгеру не нужен Джо Харт

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он не заинтересован в приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта.

Ожидается, что после завершения аренды в "Торино" 29-летний Харт начнет поиски нового клуба, желательно - в Премьер-Лиге. Эти слухи уже дошли до Юргена Клоппа и Славена Билича, но из их комментариев можно сделать вывод, что "Ливерпулю" и "Вест Хэм" новый вратарь не нужен.



Еще одним претендентом на англичанина пресса называет "Арсенал", мотивируя это возрастом Петра Чеха и нестабильностью в игре ветерана. Однако на самом деле Венгера полностью устраивает вратарская позиция.



"Нет, мы не заинтересованы в Джо Харте. У нас выступают три высококлассных вратаря, и я доволен каждым из них", - приводит слова Венгера The Independent.



Между тем, Арсен отказался подтвердить, что место в воротах "канониров" на субботний матч с "Халлом" займет именно Чех. По всей видимости, француз смутила ошибка Петра в последнем поединке против "Челси".



"Тяжело делать выводы об одном отдельно взятом игроке. Петр Чех прекрасно готовится к матчам, всегда очень серьезно настроен и хочет показать надежную игру. Да, он был виноват в третьем голе, но в целом он проводит хороший сезон".



"Я не могу подтверждать или опровергать все, что говорят люди. Мы еще не определились с составом на субботний матч, поэтому я должен сделать свой выбор", - добавил Венгер.