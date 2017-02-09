Биличу нужно финишировать в топ-8, чтобы получить новый контракт

Главному тренеру "Вест Хэма" Славену Биличу необходимо улучшить свою позицию в Премьер-Лиге, чтобы получить новый контракт по окончании этого сезона.

В своем дебютном сезоне у руля клуба, за которым ему довелось выступать игроком, Билич финишировал на седьмой позиции в Премьер-Лиге. Хорватский специалист высоко поднял планку, из-за чего оказался под серьезным давлением в этой кампании, которая складывается гораздо тяжелее.



Однако постепенно дела налаживаются, и сейчас "Вест Хэм" может похвастать тремя победами в четырех последних матчах. Благодаря этому подопечные Билича поднялись на девятую строчку в турнирной таблице. Однако этого все равно мало, чтобы заслужить новый контракт.



Как сообщает The Sun, владельцы лондонского клуба готовы наградить Билича новой сделкой, если этот сезон "Вест Хэм" завершит в топ-8 Премьер-Лиги. Пока же "молотобойцы" на пять очков отстают от восьмого "Вест Бромвича" и девять от седьмого "Эвертона".



"Больше всего мы хотим, чтобы Славен остался с нами на третий год, но мы должны начать видеть достойные результаты. Пока победы носят эпизодичный характер. Мы должны видеть хороший футбол и игру, которая будет радовать фанатов. Это важно".



"Если так и будет, мы сможем вступить в следующий сезон без какой-либо суеты и подумать о новом контракте, как клуб и планировал. Это то, чего мы хотим".



"Впереди матч с "Вест Бромвичем", и у них хорошая команда, но мы верим в себя, и если продолжим в том же духе, то сможет финишировать в топ-8", — цитирует свой источник в "Вест Хэме" издание.