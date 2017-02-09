Эррера хочет финишировать выше "Ливерпуля" и "Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера надеется, что его команда обойдет своих принципиальных соперников из "Ливерпуля" и "Манчестер Ситим в итоговой таблице Премьер-Лиги.

Благодаря длительной серии без поражений команде Жозе Моуриньо удалось вплотную приблизиться к четверке сильнейших. Прямо сейчас "Юнайтед" отделяет всего одно очко от "Ливерпуля" и четыре - от "Сити".



По словам Эрреры, он знает, насколько важно для поклонников МЮ обогнать своих принципиальных соперников, поэтому команда сделает все возможное, чтобы порадовать фанатов.



"Я не могу лгать. Нашим болельщикам будет приятно завершить сезон выше этих команд, но они тоже хорошо выступают, и нам будет нелегко".



"Мы верим в мастерство наших игроков, и, разумеется, у нас есть шансы, чтобы их обогнать. Но одновременно с этим мы должны уважать конкурентов, ведь они тоже показывают классный футбол. Кроме того, не забывайте, что "Ливерпуль" не участвует в еврокубках, потому может бросить все силы на Премьер-Лигу", - приводит слова Эрреры The Independent.