"Юнайтед" объявил о прибыли и росте долга по итогам квартала

"Манчестер Юнайтед" отрапортовал о прибыли в размере 37.6 миллионов фунтов по итогам квартала, а также о значительном росте долга клуба.

За второй квартал этого финансового года — с октября по декабрь 2016 — "красные дьяволы" заработали 157.9 млн. фунтов, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен дополнительными доходами от телевидения и от проведения матчей.



Таким образом, "Юнайтед" по-прежнему на пути к рекорду и надеется заработать прежде невиданную для себя сумму по итогам всех 12 месяцев — порядка 530-540 млн. фунтов, даже несмотря на отсутствие Лиги Чемпионов.



В то же время "дьяволы", чьи акции торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка и номинированы в долларах, поведали о росте клубного долга на 87.2 млн. фунтов — или 27 процентов — до отметки 409.3 млн. фунтов. Это вызвано ослаблением курса фунта из-за Brexit.



Еще одна интересная деталь из квартального отчета клуба — это восстановление полузащитника Бастиана Швайнштайгера в качестве члена первой команды с оценочной стоимостью в 4.8 млн. фунтов. Таким образом, "Юнайтед" отменил свое предыдущее решение, когда списал экс-капитана сборной Германии в утиль.