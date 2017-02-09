Маротта: "У Аллегри нет причин покидать "Ювентус"

Спортивный директор "Ювентуса" Беппе Маротта заявил, что у главного тренера Массимилиано Аллегри нет никаких причин менять обстановку и уезжать в "Арсенал".

49-летний Аллегри считается одним из главных претендентов на должность главного тренера "канониров" в случае ухода Арсена Венгера. По слухам, клуб с "Эмирейтс" будет готов вступить в переговоры с Массимилиано, если француз покинет "Арсенал" по окончании сезона.



После победы над "Кротоне" накануне вечером (0:2) Аллегри не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем желании уйти и откликнуться на потенциальное предложение "канониров". Внести ясность в ситуацию пришлось первым лицам "Ювентуса".



По словам Маротты, у 49-летнего специалиста нет никаких оснований покидать Турин, тем более что Аллегри связывает со "старой синьорой" долгосрочный контракт.



"У Аллегри действующий контракт, поэтому мы должны вместе добиться поставленных целей. У нас отличные отношения, взаимная симпатия и привязанность друг к другу. Нет никаких причин, почему Макс должен покинуть "Ювентус", - сообщил Маротта Mediaset.