Джонс раздумывал над уходом из МЮ при Ван Гале

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс признался, что раздумывал над уходом с "Олд Траффорд" во время пребывания в клубе Луи Ван Галя.

24-летний Джонс вернулся в стартовый состав "красных дьяволов" с приходом Жозе Моуриньо, однако предыдущие два года на "Олд Траффорд" для Фила прошли в лазарете либо на скамейке запасных.



По словам Джонса, недоверие Ван Галя даже привело к тому, что он на полном серьезе рассматривал вариант с уходом из клуба, в который его приглашал еще легендарный сэр Алекс Фергюсон.



"Я могу назвать только трех тренеров, которые верили в меня: Сэм Эллардайс, сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуриньо. В этом сезоне Жозе придал мне уверенности на тренировках, и, как видите, это принесло свои плоды".



"Что касается Ван Галя, то по какой-то причине его постоянно не устраивала моя физическая форма. Я сделал все возможное, чтобы вернуться в состав, но, к сожалению, сработаться у нас не получилось".



"Разумеется, в такой ситуации у любого игрока появятся мысли об уходе из клуба. Я действительно обдумывал такой вариант, потому что отсутствие игровой практики больно бьет по каждому футболисту", - сообщил Джонс Manchester Evening News.