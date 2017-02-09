"Юнайтед" хотел купить Виллиана прошлым летом

Виллиан и Жозе Моуриньо Вингер "Челси" Виллиан рассказал, что Жозе Моуриньо хотел приобрести его, едва возглавив "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

И хотя прошлый сезон сложился провально для "синих", лично Виллиан провел его на высоком уровне и даже получил награду как Игроку Года в команде.

Перебравшись на "Олд Траффорд" прошлым летом, Моуриньо попытался переманить за собой трудолюбивого бразильца, однако в силу некоторых причин сделка так и не материализовалась.

"У меня нет конкретики. Но интерес существовал, да. Этот интерес исходил от "Манчестер Юнайтед", потому что там был Моуриньо".

"Я не знаю насчет интереса других клубов, но в Интернете всегда есть слухи. Я рад осознавать, что другие клубы ценят мою работу".

"Смог бы я уехать в Китай? Чтобы принять такое решение, нужно подумать о своем будущем, о будущем своих детей и своей семьи. Не знаю, смог бы я или нет. Я лишь могу сказать, что я счастлив в "Челси", я очень хорошо себя чувствую здесь, и здесь мой дом", — сообщил Виллиан Globo Esporte.


Метки Виллиан, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 16:00

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  1. hammersmith 09.02.2017 16:20 # hammersmith
    странно, что не Венгер

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  2. j-silver 09.02.2017 16:20 # j-silver
    Санчеза забираем то можно продать за пару сотен в чайна

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  3. reeker 09.02.2017 16:03 # reeker
    Летом в Китай за овердохуя миллионов.Дибалу берём,инфа сотка.

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