"Юнайтед" хотел купить Виллиана прошлым летом

Вингер "Челси" Виллиан рассказал, что Жозе Моуриньо хотел приобрести его, едва возглавив "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

И хотя прошлый сезон сложился провально для "синих", лично Виллиан провел его на высоком уровне и даже получил награду как Игроку Года в команде.



Перебравшись на "Олд Траффорд" прошлым летом, Моуриньо попытался переманить за собой трудолюбивого бразильца, однако в силу некоторых причин сделка так и не материализовалась.



"У меня нет конкретики. Но интерес существовал, да. Этот интерес исходил от "Манчестер Юнайтед", потому что там был Моуриньо".



"Я не знаю насчет интереса других клубов, но в Интернете всегда есть слухи. Я рад осознавать, что другие клубы ценят мою работу".



"Смог бы я уехать в Китай? Чтобы принять такое решение, нужно подумать о своем будущем, о будущем своих детей и своей семьи. Не знаю, смог бы я или нет. Я лишь могу сказать, что я счастлив в "Челси", я очень хорошо себя чувствую здесь, и здесь мой дом", — сообщил Виллиан Globo Esporte.