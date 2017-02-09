Венгер не комментирует свое будущее, но призывает фанатов сплотиться

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался предоставить какие-либо гарантии относительно своего будущего, но призвал фанатов сплотиться вокруг команды в сложной ситуации.

После двух поражений кряду в Премьер-Лиге и, как следствие, выбывания из чемпионской гонки, будущее Венгера вновь стало предметом интенсивных спекуляций. Однако Арсен, чей контракт истекает в конце сезона, продолжает держать публику и свой клуб в неведении.

"Повторюсь еще раз: спасибо вам за беспокойство насчет моего будущего, но это не самая важная вещь. Мое будущее впереди меня, куда бы я ни повернул. Для меня важно, чтобы "Арсенал" был успешен, и я трачу всю свою энергию, чтобы дела клуба шли хорошо".

"Я отвечаю на ваш вопрос каждую неделю, и относительно прошлой недели ничего не изменилось. Так обстоят дела. Мне нечего добавить к сказанному на прошлой неделе. Но в то же время я думаю, что "Арсенал" сделан из особенного теста, и эта особенность заключается в умении сплотиться, когда дела идут не так, как нам хочется".

"Очень приятно, что вы интересуетесь насчет моих ощущений, но это не самое важное. Я профессионал, и я должен делать свою работу. Это я и хочу делать", — цитирует Венгера The Independent.

Одновременно 67-летний француз призвал фанатов выразить поддержку команде в сложной ситуации.

"Конечно, наши фанаты непоколебимы, и у них высокий уровень ожиданий, как и у меня самого. Но у меня не ощущения абсолютной ясности насчет этого. Нельзя быть фанатом до прошлого вторника, а затем перестать им быть и не поддерживать команду в эту субботу — это лишено смысла".

"У всех других клубов, с которыми мы сражаемся — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" — тоже большие ожидания и богатая история. Таковы наши соперники, и мы должны быть абсолютно едины, иначе у нас не будет шансов".

"Посмотрите на "Тоттенхэм", где каждый сражается, каждый позади команды. Мы должны вести себя таким же образом, даже несмотря на два разочаровывающих результата".

"Я хочу, чтобы фанаты поддержали команду. Но в то же время я не настолько глуп и понимаю, что наш главный приоритет — это мы сами, лишь своей внутренней динамикой мы можем обеспечить себе поддержку. Это зависит от качества нашей игры", — добавил Венгер.


Метки Арсенал, болельщики, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 15:20

Количество просмотров Просмотров: 1180

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kingoflondon 09.02.2017 16:29 # kingoflondon
    Венгеру в рекламе сеалекса нужно сниматься.

    (ответить)

  2. chelsea-69 09.02.2017 16:29 # chelsea-69
    Но в то же время я думаю, что "Арсенал" сделан из особенного теста, и эта особенность заключается в умении сплотиться, когда дела идут не так, как нам хочется

    Кто бы спорил. Вот если он в Чайну cьeбeт, там тоже все стабильно будет?

    (ответить)

  3. reams 09.02.2017 16:19 # reams
    безальтернативщинакакаято

    (ответить)

  4. jani-radari 09.02.2017 16:15 # jani-radari
    Димитар Бербатов или Марио Балотелли?

    (ответить)

  5. ea7 09.02.2017 16:15 # ea7
    [17] Hitler [14.01.2011, 21:10]
    вот последняя моя работа.заходите по ссылке,там нормальное качество

    Прикрепления: 5764182.png(132Kb)
    [18] Hitler [15.01.2011, 02:16]

    Прикрепления: 8491008.png(143Kb)
    [19] SuperFranky [15.01.2011, 16:40]
    Hitler, почему последняя?
    [20] Hitler [15.01.2011, 22:09]
    StamFrank, потому что я её последней сделал.из тех что уже были.

    (ответить)

  6. selfish 09.02.2017 16:15 # selfish
    Обитель Зла или Блейд? Можно выбрать только одно

    (ответить)

  7. gusto 09.02.2017 16:04 # gusto
    щас бы думать, что донбасс и луганск это разные территории и не знать, что луганск это часть донбасса...

    (ответить)

  8. staryi-eblan 09.02.2017 15:57 # staryi-eblan
    chelsea2004 (Вчера 22:51) Комментарий № 2

    дороговато, конечно, но форвард топовый. думаю если купим, то он расцветет новыми красками. вероятно он понимает, что сити ничего не добьется в ближайшее время. а годы идут. у нас перспектив выиграть ту же лигу чемпионов больше.

    (ответить)

  9. trent 09.02.2017 15:52 # trent
    Возможно, Арсен понял, что упустил последнею возможность вернуть титул Арсеналу. А дальше будет только хуже, состав по подбору футболистов наравне с Ливерпулем, неопределённость с будущим лидеров команды, а Веня не молодеет, построить новую команду он не успеет, да и не факт, что после стольких лет застоя он найдёт в себе новую мотивацию. Фанаты может быть и схавают очередные завтраки, но позиции клуба от этого лучше не станут.
    Моё мнение таково, что Арсеналу пора влить свежую кров на тренерском мостике, независимо от результатов текущего сезона, а Венгеру нужно зажечь последнею искру в своей некогда богатой на победы карьере, взяв пару лёгких титулов у себя на родине, к примеру. А после можно и на пенсию.

    (ответить)

  10. mata05 09.02.2017 15:48 # mata05
    Джон Уик, Обитель зла норм на уикенде сгонять можно.

    (ответить)

  11. selfish 09.02.2017 15:46 # selfish
    http://sport.bigmir.net/football/other/1789598-Seksual-naja-zhena-Toshicha-nazvala--Robina-van-Persi-ubl-dkom
    жена Тошича назвала Робина ван Перси убл*дком

    https://soccernews.ru/news/elena-karleusa-zhena-dushko-toshicha-obozvavshaya-robina-van-persi-tupym-ublyudkom-147779
    Фотки жены

    (ответить)

  12. ea7 09.02.2017 15:44 # ea7
    Ким Кардашьян или Анастасия Квитко?

    (ответить)

  13. maxvel 09.02.2017 15:43 # maxvel
    По моему уже все давно понятно что с этим физруком у аснла нет будущего, собсн как и настоящего))0

    (ответить)

  14. j-silver 09.02.2017 15:43 # j-silver
    Венгер чот опять воды налил какой то. Сказал бы просто: "мы - говнo, но вы держитесь там, здоровья вам, хорошего настроения"

    (ответить)

  15. melwood-lfc 09.02.2017 15:41 # melwood-lfc
    Стив Финнан или Гари Невилл?

    тут скажу от себя, невилл хорош деф, топарь был и все дела, но Финнан для меня был эталоном крайнего дефа
    он вообще все умел, такой простой работяга
    столько лет прошло и только лишь клайн, отдаленно напоминает по своей манере и уровню игры ирландца. именно по работе в обороне ирландец был лютейшим топарем, и в атаке он знатно играл. напоминает сейчас по своей манере игры в атаке Уолкера

    (ответить)

  16. superglor 09.02.2017 15:39 # superglor
    А ведь стоило всего лишь купить Канте (дешевле Джаки) и чемпик был бы в кармане.

    (ответить)

  17. second005 09.02.2017 15:35 # second005
    А про Челси, ни слова не сказал) хорошо у него бомбит от Синих)

    (ответить)

  18. daikirai 09.02.2017 15:32 # daikirai
    Премьершип или ФАПЛ? Оставить только михайло.

    (ответить)

  19. ea7 09.02.2017 15:30 # ea7
    А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, такое практикуется только на Украине.

    (ответить)

  20. staryi-eblan 09.02.2017 15:26 # staryi-eblan
    Венгер - сила, свобода, честь, атака

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: