Венгер не комментирует свое будущее, но призывает фанатов сплотиться

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался предоставить какие-либо гарантии относительно своего будущего, но призвал фанатов сплотиться вокруг команды в сложной ситуации.

После двух поражений кряду в Премьер-Лиге и, как следствие, выбывания из чемпионской гонки, будущее Венгера вновь стало предметом интенсивных спекуляций. Однако Арсен, чей контракт истекает в конце сезона, продолжает держать публику и свой клуб в неведении.



"Повторюсь еще раз: спасибо вам за беспокойство насчет моего будущего, но это не самая важная вещь. Мое будущее впереди меня, куда бы я ни повернул. Для меня важно, чтобы "Арсенал" был успешен, и я трачу всю свою энергию, чтобы дела клуба шли хорошо".



"Я отвечаю на ваш вопрос каждую неделю, и относительно прошлой недели ничего не изменилось. Так обстоят дела. Мне нечего добавить к сказанному на прошлой неделе. Но в то же время я думаю, что "Арсенал" сделан из особенного теста, и эта особенность заключается в умении сплотиться, когда дела идут не так, как нам хочется".



"Очень приятно, что вы интересуетесь насчет моих ощущений, но это не самое важное. Я профессионал, и я должен делать свою работу. Это я и хочу делать", — цитирует Венгера The Independent.



Одновременно 67-летний француз призвал фанатов выразить поддержку команде в сложной ситуации.



"Конечно, наши фанаты непоколебимы, и у них высокий уровень ожиданий, как и у меня самого. Но у меня не ощущения абсолютной ясности насчет этого. Нельзя быть фанатом до прошлого вторника, а затем перестать им быть и не поддерживать команду в эту субботу — это лишено смысла".



"У всех других клубов, с которыми мы сражаемся — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" — тоже большие ожидания и богатая история. Таковы наши соперники, и мы должны быть абсолютно едины, иначе у нас не будет шансов".



"Посмотрите на "Тоттенхэм", где каждый сражается, каждый позади команды. Мы должны вести себя таким же образом, даже несмотря на два разочаровывающих результата".



"Я хочу, чтобы фанаты поддержали команду. Но в то же время я не настолько глуп и понимаю, что наш главный приоритет — это мы сами, лишь своей внутренней динамикой мы можем обеспечить себе поддержку. Это зависит от качества нашей игры", — добавил Венгер.