Райола: "Лукаку подпишет новый контракт с "Эвертоном"

Агент Мино Райола положил конец слухам насчет будущего Ромелу Лукаку, объявив, что нападающий подпишет новый контракт с "Эвертоном".

В прошлый уикенд, отметившись покером против "Борнмута", Лукаку вырвался в лучшие бомбардиры Премьер-Лиги с 16 голами. В свете слухов насчет определенных перспектив Диего Косты это лишь подстегнуло разговоры о возможном возвращении Ромелу в "Челси".



Однако в интервью изданию talkSPORT Райола поведал, что "синие" могут не терять даром время, пытаясь выкупить бельгийского бомбардира обратно — Лукаку не покинет "Гудисон Парк" грядущим летом, потому что у него другие планы.



"Прямо сейчас между игроком и клубом нет никаких проблем. Переговоры продолжаются. Он подпишет новый контракт", — сообщил Райола.