Райола: "Лукаку подпишет новый контракт с "Эвертоном"
Агент Мино Райола положил конец слухам насчет будущего Ромелу Лукаку, объявив, что нападающий подпишет новый контракт с "Эвертоном".
В прошлый уикенд, отметившись покером против "Борнмута", Лукаку вырвался в лучшие бомбардиры Премьер-Лиги с 16 голами. В свете слухов насчет определенных перспектив Диего Косты это лишь подстегнуло разговоры о возможном возвращении Ромелу в "Челси".
Однако в интервью изданию talkSPORT Райола поведал, что "синие" могут не терять даром время, пытаясь выкупить бельгийского бомбардира обратно — Лукаку не покинет "Гудисон Парк" грядущим летом, потому что у него другие планы.
"Прямо сейчас между игроком и клубом нет никаких проблем. Переговоры продолжаются. Он подпишет новый контракт", — сообщил Райола.
09.02.2017 14:35
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Хвала Всемилостивому и Милосердному ! + спасибо Мино
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Жирая свинья набивает цену жирному кабану. В своем репертуаре
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На всех пинсов-неадекватов сверху вместе с их лакой-топом
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Райола не первый день так твердит но по итогу все зависит от самого игрока
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Это будет лучше для всех
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