Райола: "Лукаку подпишет новый контракт с "Эвертоном"

Ромелу Лукаку Агент Мино Райола положил конец слухам насчет будущего Ромелу Лукаку, объявив, что нападающий подпишет новый контракт с "Эвертоном".

В прошлый уикенд, отметившись покером против "Борнмута", Лукаку вырвался в лучшие бомбардиры Премьер-Лиги с 16 голами. В свете слухов насчет определенных перспектив Диего Косты это лишь подстегнуло разговоры о возможном возвращении Ромелу в "Челси".

Однако в интервью изданию talkSPORT Райола поведал, что "синие" могут не терять даром время, пытаясь выкупить бельгийского бомбардира обратно — Лукаку не покинет "Гудисон Парк" грядущим летом, потому что у него другие планы.

"Прямо сейчас между игроком и клубом нет никаких проблем. Переговоры продолжаются. Он подпишет новый контракт", — сообщил Райола.


Метки контракты, Лукаку, Райола, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 14:35

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  1. bluebload 09.02.2017 15:44 # bluebload
    Хвала Всемилостивому и Милосердному ! + спасибо Мино

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  2. madnack 09.02.2017 14:54 # madnack
    Жирая свинья набивает цену жирному кабану. В своем репертуаре

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  3. j-silver 09.02.2017 14:50 # j-silver
    На всех пинсов-неадекватов сверху вместе с их лакой-топом

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  4. gio 09.02.2017 14:46 # gio
    Райола не первый день так твердит но по итогу все зависит от самого игрока

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  5. chelsea-69 09.02.2017 14:38 # chelsea-69
    Это будет лучше для всех

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