Эррера благодарен Моуриньо за доверие

Андер Эррера и Жозе Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что под руководством Жозе Моуриньо проводит свой лучший сезон на "Олд Траффорд".

С приходом Моуриньо на тренерский мостик МЮ Эррера превратился в ключевого игрока команды в центре поля, а какое-то время даже выступал на позиции опорного полузащитника. По словам испанца, благодаря поддержке Жозе он проводит свой лучший сезон в клубе.

"В течение первых двух лет я здесь провел 71 игру, это приличное количество матчей. Но я не хочу врать: именно сейчас я провожу свой лучший отрезок в клубе и по-настоящему наслаждаюсь игрой".

"Тренер много мне подсказывает, часто помогает. Думаю, вы и сами заметили, что моя роль изменилась. Моуриньо очень сильно мне помог: благодаря его советам я получил ценные знания", - цитирует Эрреру Manchester Evening News.

Тем не менее, клуб с "Олд Траффорд" не спешит вступать в переговоры с Андером относительно нового контракта, хотя срок действующего соглашения испанца истекает через 18 месяцев. Впрочем, неразбериха с будущим не беспокоит Эрреру.

"Пока мне нечего сказать по этому поводу. Конечно, если клуб предложит обсудить сделку, я буду этому только рад. Но пока мы не садились за стол переговоров", - добавил полузащитник.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 09.02.2017 14:00

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  1. reeker 09.02.2017 14:23 # reeker
    Середняк.

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  2. selfish 09.02.2017 14:22 # selfish
    Добротный игрок, но уже не выстрелит

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  3. udaff 09.02.2017 14:10 # udaff
    Эррэра сейчас очень солидный футбол показывает, по количеству отборов+перехватов на чужой половине поля в этом сезоне на 1-ом месте. Даже Канте такой статкой по хвастаться не может.

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  4. vyrentz 09.02.2017 14:10 # vyrentz
    футболистов как карточек игровых насобирали, понятное дело, что кто-то из них должен же хотя бы что-то показать

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  5. j-silver 09.02.2017 14:04 # j-silver
    Эллелатоп

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