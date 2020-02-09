Эррера благодарен Моуриньо за доверие

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что под руководством Жозе Моуриньо проводит свой лучший сезон на "Олд Траффорд".

С приходом Моуриньо на тренерский мостик МЮ Эррера превратился в ключевого игрока команды в центре поля, а какое-то время даже выступал на позиции опорного полузащитника. По словам испанца, благодаря поддержке Жозе он проводит свой лучший сезон в клубе.



"В течение первых двух лет я здесь провел 71 игру, это приличное количество матчей. Но я не хочу врать: именно сейчас я провожу свой лучший отрезок в клубе и по-настоящему наслаждаюсь игрой".



"Тренер много мне подсказывает, часто помогает. Думаю, вы и сами заметили, что моя роль изменилась. Моуриньо очень сильно мне помог: благодаря его советам я получил ценные знания", - цитирует Эрреру Manchester Evening News.



Тем не менее, клуб с "Олд Траффорд" не спешит вступать в переговоры с Андером относительно нового контракта, хотя срок действующего соглашения испанца истекает через 18 месяцев. Впрочем, неразбериха с будущим не беспокоит Эрреру.



"Пока мне нечего сказать по этому поводу. Конечно, если клуб предложит обсудить сделку, я буду этому только рад. Но пока мы не садились за стол переговоров", - добавил полузащитник.