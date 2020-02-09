Эррера благодарен Моуриньо за доверие
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что под руководством Жозе Моуриньо проводит свой лучший сезон на "Олд Траффорд".
С приходом Моуриньо на тренерский мостик МЮ Эррера превратился в ключевого игрока команды в центре поля, а какое-то время даже выступал на позиции опорного полузащитника. По словам испанца, благодаря поддержке Жозе он проводит свой лучший сезон в клубе.
"В течение первых двух лет я здесь провел 71 игру, это приличное количество матчей. Но я не хочу врать: именно сейчас я провожу свой лучший отрезок в клубе и по-настоящему наслаждаюсь игрой".
"Тренер много мне подсказывает, часто помогает. Думаю, вы и сами заметили, что моя роль изменилась. Моуриньо очень сильно мне помог: благодаря его советам я получил ценные знания", - цитирует Эрреру Manchester Evening News.
Тем не менее, клуб с "Олд Траффорд" не спешит вступать в переговоры с Андером относительно нового контракта, хотя срок действующего соглашения испанца истекает через 18 месяцев. Впрочем, неразбериха с будущим не беспокоит Эрреру.
"Пока мне нечего сказать по этому поводу. Конечно, если клуб предложит обсудить сделку, я буду этому только рад. Но пока мы не садились за стол переговоров", - добавил полузащитник.
09.02.2017 14:00
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Середняк.
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Добротный игрок, но уже не выстрелит
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Эррэра сейчас очень солидный футбол показывает, по количеству отборов+перехватов на чужой половине поля в этом сезоне на 1-ом месте. Даже Канте такой статкой по хвастаться не может.
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футболистов как карточек игровых насобирали, понятное дело, что кто-то из них должен же хотя бы что-то показать
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Эллелатоп
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