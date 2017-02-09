Уилширу грозит перспектива остаться без клуба

Джек Уилшир Перед полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом, который этот сезон проводит в аренде в "Борнмуте", забрезжила реальная перспектива стать свободным агентом.

Перебравшись в команду Эдди Хау прошлым летом, Уилшир обрел долгожданную игровую практику, однако долго поддерживать качество своего футбола на высоком уровне не смог — в последние недели Джек и "вишенки" в целом смотрятся невыразительно.

Как сообщает The Telegraph, 25-летний Уилшир до сих пор не убедил "Борнмут", что заслуживает постоянного трансфера. Впрочем, заработать новый контракт с "Арсеналом" Джеку тоже пока не удалось.

Утверждается, что на "Эмирейтс" не строят особых планов в отношении Уилшира и не готовы предоставить ему каких-либо гарантий насчет игрового времени в следующем сезоне. Меж тем, грядущим летом пойдут уже заключительные 12 месяцев по контракту Джека с "канонирами".

В сложившейся ситуации Уилшир должен крепко задуматься о своем будущем. Если Джек останется в "Арсенале" и так и не сможет вернуть свое место в стартовом составе, то через год у него будут все шансы стать свободным агентом.


Метки Арсенал, Борнмут, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 09.02.2017 14:24 # selfish
    не очень

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  2. reeker 09.02.2017 14:16 # reeker
    Жаль,такие надежды подавал.

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  3. vyrentz 09.02.2017 14:05 # vyrentz
    08.03.11 20:22
    "Уилшир - отличный игрок. Действительно отличный не только для "Арсенала", но и для сборной Англии. Уилширу повезло, у нас много таких игроков в команде В, но он играет в клубе, в котором не чувствует такого сильного давления постоянно выигрывать все трофеи", - заявил Гвардиола

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  4. wonderwall 09.02.2017 13:52 # wonderwall
    джака уже доигрался мне кажеца и Джека ждут дома. всё норм

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  5. armaha 09.02.2017 13:29 # armaha
    он даже в Борнмут тащить не может.

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  6. podpolkovnik 09.02.2017 13:28 # podpolkovnik
    норм игрок в челси б его

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  7. aktan 09.02.2017 13:15 # aktan
    Очень зря арсен перестал ему доверять.

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  8. hammersmith 09.02.2017 13:08 # hammersmith
    миша, очередная хyйня,а не заголовок

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