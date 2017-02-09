Уилширу грозит перспектива остаться без клуба

Перед полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом, который этот сезон проводит в аренде в "Борнмуте", забрезжила реальная перспектива стать свободным агентом.

Перебравшись в команду Эдди Хау прошлым летом, Уилшир обрел долгожданную игровую практику, однако долго поддерживать качество своего футбола на высоком уровне не смог — в последние недели Джек и "вишенки" в целом смотрятся невыразительно.



Как сообщает The Telegraph, 25-летний Уилшир до сих пор не убедил "Борнмут", что заслуживает постоянного трансфера. Впрочем, заработать новый контракт с "Арсеналом" Джеку тоже пока не удалось.



Утверждается, что на "Эмирейтс" не строят особых планов в отношении Уилшира и не готовы предоставить ему каких-либо гарантий насчет игрового времени в следующем сезоне. Меж тем, грядущим летом пойдут уже заключительные 12 месяцев по контракту Джека с "канонирами".



В сложившейся ситуации Уилшир должен крепко задуматься о своем будущем. Если Джек останется в "Арсенале" и так и не сможет вернуть свое место в стартовом составе, то через год у него будут все шансы стать свободным агентом.