Уилширу грозит перспектива остаться без клуба
Перед полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом, который этот сезон проводит в аренде в "Борнмуте", забрезжила реальная перспектива стать свободным агентом.
Перебравшись в команду Эдди Хау прошлым летом, Уилшир обрел долгожданную игровую практику, однако долго поддерживать качество своего футбола на высоком уровне не смог — в последние недели Джек и "вишенки" в целом смотрятся невыразительно.
Как сообщает The Telegraph, 25-летний Уилшир до сих пор не убедил "Борнмут", что заслуживает постоянного трансфера. Впрочем, заработать новый контракт с "Арсеналом" Джеку тоже пока не удалось.
Утверждается, что на "Эмирейтс" не строят особых планов в отношении Уилшира и не готовы предоставить ему каких-либо гарантий насчет игрового времени в следующем сезоне. Меж тем, грядущим летом пойдут уже заключительные 12 месяцев по контракту Джека с "канонирами".
В сложившейся ситуации Уилшир должен крепко задуматься о своем будущем. Если Джек останется в "Арсенале" и так и не сможет вернуть свое место в стартовом составе, то через год у него будут все шансы стать свободным агентом.
09.02.2017 13:00
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Последние комментарии:
не очень
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Жаль,такие надежды подавал.
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08.03.11 20:22
"Уилшир - отличный игрок. Действительно отличный не только для "Арсенала", но и для сборной Англии. Уилширу повезло, у нас много таких игроков в команде В, но он играет в клубе, в котором не чувствует такого сильного давления постоянно выигрывать все трофеи", - заявил Гвардиола
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джака уже доигрался мне кажеца и Джека ждут дома. всё норм
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он даже в Борнмут тащить не может.
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норм игрок в челси б его
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Очень зря арсен перестал ему доверять.
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миша, очередная хyйня,а не заголовок
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