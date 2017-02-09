Лаллана близок к новому контракту с "Ливерпулем"

Адам Лаллана Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана близок к подписанию нового контракта на четыре года, который увеличит его зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю.

В период работы Юргена Клоппа на "Энфилде" Лаллана закрепился в качестве ключевого игрока команды. В этом сезоне Адам отметился уже семью голами и семью результативными передачами.

Меж тем, действующий трудовой договор игрока сборной Англии истекает уже в 2019 году. Как сообщает Liverpool Echo, в скором времени "Ливерпуль" надеется это исправить, заодно отметив прогресс Адама увеличением зарплаты.

Таким образом, 28-летний Лаллана, приобретенный "красными" в 2014 году у "Саутгемптона" за 25 млн. фунтов, последует примеру Джо Гомеса и Филиппе Коутиньо, которые недавно также связали свое будущее с мерсисайдским клубом.


Метки контракты, Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 12:00

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  1. aktan 09.02.2017 12:16 # aktan
    Последний топовый контракт, самый пик карьеры а его команда даже не 4.

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  2. x2 09.02.2017 12:10 # x2
    классный игрок

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  3. selfish 09.02.2017 12:06 # selfish
    Уровень Азара

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  4. melwood-lfc 09.02.2017 12:05 # melwood-lfc
    норм
    таким способом покажем потенциальным новичкам, что можем, и готовы платить адекватные зп
    тем более с новым контрактом зп от 100к считается грошами для адекватного игрока в топ 6 апл

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