Лаллана близок к новому контракту с "Ливерпулем"

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана близок к подписанию нового контракта на четыре года, который увеличит его зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю.

В период работы Юргена Клоппа на "Энфилде" Лаллана закрепился в качестве ключевого игрока команды. В этом сезоне Адам отметился уже семью голами и семью результативными передачами.



Меж тем, действующий трудовой договор игрока сборной Англии истекает уже в 2019 году. Как сообщает Liverpool Echo, в скором времени "Ливерпуль" надеется это исправить, заодно отметив прогресс Адама увеличением зарплаты.



Таким образом, 28-летний Лаллана, приобретенный "красными" в 2014 году у "Саутгемптона" за 25 млн. фунтов, последует примеру Джо Гомеса и Филиппе Коутиньо, которые недавно также связали свое будущее с мерсисайдским клубом.