Лаллана близок к новому контракту с "Ливерпулем"
Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана близок к подписанию нового контракта на четыре года, который увеличит его зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю.
В период работы Юргена Клоппа на "Энфилде" Лаллана закрепился в качестве ключевого игрока команды. В этом сезоне Адам отметился уже семью голами и семью результативными передачами.
Меж тем, действующий трудовой договор игрока сборной Англии истекает уже в 2019 году. Как сообщает Liverpool Echo, в скором времени "Ливерпуль" надеется это исправить, заодно отметив прогресс Адама увеличением зарплаты.
Таким образом, 28-летний Лаллана, приобретенный "красными" в 2014 году у "Саутгемптона" за 25 млн. фунтов, последует примеру Джо Гомеса и Филиппе Коутиньо, которые недавно также связали свое будущее с мерсисайдским клубом.
09.02.2017 12:00
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Последние комментарии:
Последний топовый контракт, самый пик карьеры а его команда даже не 4.
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классный игрок
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Уровень Азара
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норм
таким способом покажем потенциальным новичкам, что можем, и готовы платить адекватные зп
тем более с новым контрактом зп от 100к считается грошами для адекватного игрока в топ 6 апл
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