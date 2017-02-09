Жезус отказал "Барселоне" ради перехода в "Сити"

Фернандиньо и Габриэль Жезус Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал, что его соотечественник Габриэль Жезус отказался от предложений "Барселоны" и "Реала" ради переезда на "Этихад".

19-летний бразилец блестяще начал свою карьеру в Премьер-Лиге, забив три мяча в двух проведенных матчах. После того, как Жезус принес "горожанам" победу над "Суонси" (2:1), главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что у нападающего имелись другие варианты продолжения карьеры.

По словам Фернандиньо, его соотечественнику поступали предложения от таких грандов европейского футбола, как "Барселона" и "Реал", но клубу с "Этихад" удалось убедить нападающего.

"Я просто попросил его выбрать "Сити". Я разговаривал с ним перед сделкой и был предельно честен. Да, его хотели подписать многие топ-клубы, особенно "Барселона" и "Реал". Но я сказал ему: "Возьми составы этих команд и посмотри, играет ли там хоть один игрок твоего возраста в основе".

"На нашей стороне был Пеп, который любит подводить молодых игроков в состав первой команды. Он дает им шанс, поэтому я посоветовал Жезусу приехать именно к нам. Здесь он будет получать регулярную игровую практику", - сообщил Фернандиньо The Sun.



Метки Жезус, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 09.02.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 818

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aktan 09.02.2017 12:15 # aktan
    Ну и правильно, так бы сидел на лавке как Алькасер.

    (ответить)

  2. x2 09.02.2017 12:11 # x2
    правильный выбор

    (ответить)

  3. gio 09.02.2017 11:54 # gio
    рожа прикольная у него, как из мультика

    (ответить)

  4. ask 09.02.2017 11:45 # ask
    ага с детства за Шити )

    (ответить)

  5. selfish 09.02.2017 11:20 # selfish
    Что бы вы выбрали: получать на старте 35тыс. в неделю и отправиться в Барселону или получать 75 тысяч в неделю и отправиться в Сити?

    (ответить)

  6. karnivool 09.02.2017 11:01 # karnivool
    поставил крест на карьере келеча!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: