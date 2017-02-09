Жезус отказал "Барселоне" ради перехода в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал, что его соотечественник Габриэль Жезус отказался от предложений "Барселоны" и "Реала" ради переезда на "Этихад".

19-летний бразилец блестяще начал свою карьеру в Премьер-Лиге, забив три мяча в двух проведенных матчах. После того, как Жезус принес "горожанам" победу над "Суонси" (2:1), главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что у нападающего имелись другие варианты продолжения карьеры.



По словам Фернандиньо, его соотечественнику поступали предложения от таких грандов европейского футбола, как "Барселона" и "Реал", но клубу с "Этихад" удалось убедить нападающего.



"Я просто попросил его выбрать "Сити". Я разговаривал с ним перед сделкой и был предельно честен. Да, его хотели подписать многие топ-клубы, особенно "Барселона" и "Реал". Но я сказал ему: "Возьми составы этих команд и посмотри, играет ли там хоть один игрок твоего возраста в основе".



"На нашей стороне был Пеп, который любит подводить молодых игроков в состав первой команды. Он дает им шанс, поэтому я посоветовал Жезусу приехать именно к нам. Здесь он будет получать регулярную игровую практику", - сообщил Фернандиньо The Sun.