ФИФА не разрешила "Халлу" купить Салибура

ФИФА не дала разрешение "Халлу" завершить трансфер нападающего "Генгама" Янниса Салибура стоимостью 9 миллионов фунтов.

В заключительный день зимнего трансферного окна "тигры" договорились о приобретении 26-летнего француза, но зарегистрировать сделку до дедлайна в 23 часа по местному времени не успели.



Как сообщает BBC, "Халл" специально оставил для Салибура вакантное место в своей заявке на Премьер-Лиги и обратился в ФИФА за одобрением этого трансфера.



Однако прошение клуба с "Кей-Си", занимающего 18-ю позицию в Премьер-Лигу и играющего в этот уикенд с "Арсеналом", было отклонено. Таким образом, Яннис, забивший пять голов в 21 матче Лиги 1, останется в "Генгаме".



Несмотря на эту неудачу, "Халлу" все же удалось заполучить нескольких новичков в январе. Команду Марку Силвы пополнили защитник Андреа Раноккья, полузащитник Альфред Н'Диайе и вингер Камил Гросицки.