ФИФА не разрешила "Халлу" купить Салибура

Яннис Салибур ФИФА не дала разрешение "Халлу" завершить трансфер нападающего "Генгама" Янниса Салибура стоимостью 9 миллионов фунтов.

В заключительный день зимнего трансферного окна "тигры" договорились о приобретении 26-летнего француза, но зарегистрировать сделку до дедлайна в 23 часа по местному времени не успели.

Как сообщает BBC, "Халл" специально оставил для Салибура вакантное место в своей заявке на Премьер-Лиги и обратился в ФИФА за одобрением этого трансфера.

Однако прошение клуба с "Кей-Си", занимающего 18-ю позицию в Премьер-Лигу и играющего в этот уикенд с "Арсеналом", было отклонено. Таким образом, Яннис, забивший пять голов в 21 матче Лиги 1, останется в "Генгаме".

Несмотря на эту неудачу, "Халлу" все же удалось заполучить нескольких новичков в январе. Команду Марку Силвы пополнили защитник Андреа Раноккья, полузащитник Альфред Н'Диайе и вингер Камил Гросицки.


Метки Генгам, Салибур, ФИФА, Халл

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 10:00

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  1. aktan 09.02.2017 12:15 # aktan
    Статистика не впечатляет.

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  2. abilkha-93 09.02.2017 10:47 # abilkha-93
    хал не спасется, силва не гений

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  3. shearer1 09.02.2017 10:06 # shearer1
    Увидим Грощицкого скоро

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