"Барселона" интересуется Куманом

Рональд Куман Агент наставника "Эвертона" Рональда Кумана заявил, что его клиент вызывает интерес со стороны "Барселоны".

Как известно, контракт нынешнего рулевого "Барсы" Луиса Энрике истекает уже в конце этого сезона. Сторонам пока не удалось договориться о продлении сотрудничества, и каталонский клуб вынужден задумываться о возможной перестановке на тренерском мостике.

В сложившейся ситуации испанский гранд может обратить внимание на 53-летнего Кумана, которому довелось поиграть за "Барсу" в период с 1985 по 1995 год, а затем поработать на "Ноу Камп" ассистентом с 1998 по 2000 год. В последнее время Рональду удалось наладить ситуацию в "Эвертоне", а до этого он ярко себя проявил в "Саутгемптоне".

"Нет, я не думаю, что Франк Де Бур может вернуться в "Барселону". Франк является частью истории "Барселоны", но я думаю, клуб держит в уме других специалистов — вроде Рональда Кумана, теперь занятого в "Эвертоне", — сообщил агент Гвидо Альберс TuttoMercatoWeb.


Метки Барселона, Куман, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 09:00

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  1. asnural 09.02.2017 09:50 # asnural
    Мавринью туда

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  2. j-silver 09.02.2017 09:29 # j-silver
    Я чет думал они пакета сманить попробуют

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  3. dred 09.02.2017 09:14 # dred
    Барсуки офигели

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