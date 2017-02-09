"Барселона" интересуется Куманом

Агент наставника "Эвертона" Рональда Кумана заявил, что его клиент вызывает интерес со стороны "Барселоны".

Как известно, контракт нынешнего рулевого "Барсы" Луиса Энрике истекает уже в конце этого сезона. Сторонам пока не удалось договориться о продлении сотрудничества, и каталонский клуб вынужден задумываться о возможной перестановке на тренерском мостике.



В сложившейся ситуации испанский гранд может обратить внимание на 53-летнего Кумана, которому довелось поиграть за "Барсу" в период с 1985 по 1995 год, а затем поработать на "Ноу Камп" ассистентом с 1998 по 2000 год. В последнее время Рональду удалось наладить ситуацию в "Эвертоне", а до этого он ярко себя проявил в "Саутгемптоне".



"Нет, я не думаю, что Франк Де Бур может вернуться в "Барселону". Франк является частью истории "Барселоны", но я думаю, клуб держит в уме других специалистов — вроде Рональда Кумана, теперь занятого в "Эвертоне", — сообщил агент Гвидо Альберс TuttoMercatoWeb.