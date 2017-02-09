Аллегри заинтересован в работе с "Арсеналом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в том, чтобы стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале" уже грядущим летом.

Два поражения кряду, фактически отцепившие "канониров" от борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги, вызвали новую волну недовольства среди фанатов. Венгера обвиняют в том, что он сделал жизнь своих игроков слишком комфортной и не имеет запасного тактического плана, когда основной не работает.



Впереди у "Арсенала" домашний матч против ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Халла", а также первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии". Неудача в любом из них может увеличить давление на Арсена.



Естественно, что в столь кризисной ситуации Венгер не может думать о продлении своего контракта, истекающего в конце сезона. И это лишь увеличивает шансы на то, что французский специалист покинет "Эмирейтс" уже грядущим летом.



Как сообщает The Telegraph, хозяин лондонского клуба Стэн Кроенке отчаянно стремится сохранить Венгера и уже положил тому на стол новый трудовой договор на два года стоимостью 16 миллионов фунтов — Арсену лишь достаточно в нем расписаться.



Однако Венгер не спешит с решением. Клуб находится в неведении планов своего тренера, а потому должен быть готов на тот случай, если Арсен вдруг решит, что больше не может приносить пользу "Арсеналу".



По информации издания, Аллегри уже дал понять, что был бы заинтересован в работе с "канонирами". Накануне итальянец лично прокомментировал эти слухи.



"Я не буду ничего ни опровергать, ни подтверждать. Я в гармонии с клубом, и теперь нам нужно сосредоточиться на победах. В это время сезона медиа всегда говорят, что я ухожу, даже когда дела идут по-настоящему хорошо", — сообщил Аллегри Mediaset Premium.



Среди прочих специалистов, которые могут рассматриваться "Арсеналом" в качестве преемника 67-летнего Венгера называются Томас Тухель из дортмундской "Боруссии" и Леонардо Жардим из "Монако".



