Аллегри заинтересован в работе с "Арсеналом"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в том, чтобы стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале" уже грядущим летом.
Два поражения кряду, фактически отцепившие "канониров" от борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги, вызвали новую волну недовольства среди фанатов. Венгера обвиняют в том, что он сделал жизнь своих игроков слишком комфортной и не имеет запасного тактического плана, когда основной не работает.
Впереди у "Арсенала" домашний матч против ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Халла", а также первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии". Неудача в любом из них может увеличить давление на Арсена.
Естественно, что в столь кризисной ситуации Венгер не может думать о продлении своего контракта, истекающего в конце сезона. И это лишь увеличивает шансы на то, что французский специалист покинет "Эмирейтс" уже грядущим летом.
Как сообщает The Telegraph, хозяин лондонского клуба Стэн Кроенке отчаянно стремится сохранить Венгера и уже положил тому на стол новый трудовой договор на два года стоимостью 16 миллионов фунтов — Арсену лишь достаточно в нем расписаться.
Однако Венгер не спешит с решением. Клуб находится в неведении планов своего тренера, а потому должен быть готов на тот случай, если Арсен вдруг решит, что больше не может приносить пользу "Арсеналу".
По информации издания, Аллегри уже дал понять, что был бы заинтересован в работе с "канонирами". Накануне итальянец лично прокомментировал эти слухи.
"Я не буду ничего ни опровергать, ни подтверждать. Я в гармонии с клубом, и теперь нам нужно сосредоточиться на победах. В это время сезона медиа всегда говорят, что я ухожу, даже когда дела идут по-настоящему хорошо", — сообщил Аллегри Mediaset Premium.
Среди прочих специалистов, которые могут рассматриваться "Арсеналом" в качестве преемника 67-летнего Венгера называются Томас Тухель из дортмундской "Боруссии" и Леонардо Жардим из "Монако".
09.02.2017 08:00
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Последние комментарии:
Днища,своё мнение оставьте при себе.Арсенал-это легенда футбольного мира!!!!
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Вы нестандартно мыслите
15% согласны с вами
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Арсенал - это не команда бренд. Да, несомненно, Арсенал достаточно популярный клуб. Но какова эта популярность? Арсенал рьяно поддерживает всех участников ЛГТБ-сообщество и это вызывает симпатию у всякого рода секс-меншинств. Если вы смотрели новостные сюжеты о различных протестных акциях и парадов в поддержку ЛГТБ то, вы с легкостью вспомните, что большинство активистов носят футболки Арсенала. Скажите кто захочет болеть за футбольный клуб, который не добивается больших спортивных результатов и в добавок ко всему поддерживает сексуальные меньшинства. Основная аудитория фанатов в футболе это гетеросексуальные мужики и конечно же они лучше будут болеть за Челси или МЮ. Арсеналу нужен ребрендинг и убрать с эмблемы пушку, ибо старик Фрейд 100 лет назад все четко расписал.
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Будет забивать с предголевых Озила! Однозначно усиление.
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Де Брюйне признан лучшим бельгийцем-легионером 2-й год подряд
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне признан лучшим в 2016 году среди бельгийских игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах.
Но вить озар в 3 лучших...
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а как же там, какой то серб, которого венгер видел своим преемником?
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Легенадарный вратарь Виктор Чанов умер после избиения под Киевом.
Стала известна причина смерти ушедшего 8 февраля многолетнего вратаря "Шахтера", "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова. Он получил черепно-мозговую травму 20 января в результате нападения остановивших его машину неизвестных в окрестностях Киева.
Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция, но чуть больше, чем через две недели Чанов умер.
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к февралю чемпик оформили,изи,а вас бомбит )
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Арсенал для усатого американского ублюдка бизнес проект, который стабильно приносит доход, ему насрать на трофей и болельщиков.Тупорылые идиоты которые получили откаты и продали свои акции этому гандону уже все понимают.
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Имя Челси имеет английское происхождение, образовано от названия места в Англии, куда приходили корабли и разгружали свой груз, а точнее мел, известняк, это место – верфь для погрузки, разгрузки мела. В более позднее время данное место дало название целому району Лондона. В данном контексте имя Челси переводят как «мелованная пристань», а также в более общем виде – «порт». Эта версия является самой распространенной, но название «челси» упоминается и в еще более ранние времена. Имя Челси имеет скандинавские корни, означает «остров судов» и «победа корабля». Первая запись, в которой упоминается «челси» - это 787 год, время нормандских завоеваний.
ЧЕЛСЕЙ! ЧЕЛСЕЙ! ЧЕЛСЕЙ!!
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Челси - это клуб, который на пути к завоевании имени-бренда. Аристократы уже давно на слуху и навиду всего мира. Яркие победы в АПЛ. Волевые победы, выгрызенные зубами, в ЛЧ. Сплоченность игроков, командный дух, железный характер, стойкость и самообладание перед большими трудностями, искренние эмоции от побед это все притягивает все больше болельщиков и зрителей со всего мира. Отсюда и щедрые спонсоры, большие контракты и желание очень талантливых и амбициозных игроков перейти в стан Челси, в команду победителей.
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вот если бы позвали маура - вот это был бы разрыв известных мест ))
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Кроенке точно материалист.
4-е место и ЛЧ.
Бабло рубим и ничего больше не надо
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Притопим за Халл, дальше вылетаем с треском в первой игре с Баваркой, дальше Санчес договаривается с ПСЖ, Озил с Баварией, ну, и на десерт, Венгерище подписывает контракт на 3 года. Что может быть прекраснее.
Венгер ван лав, Венгер навсегда!
Без Венгера нет Арсенала!
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Жардим ставит отличную атакующею игру. Само то под философию Арсенала.
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Привет, тварь
Норм заголовок! "Я не буду опровергать.." Отличная попытка подвязаться под то, что Алегри заинтересован!
32% говноедов хотят снова видеть старого маразмата у руля.
От куда таких долбаебов берут?! Вы из армейки голосуете, что ли?
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Маму михуила со всей армянской братвой любил
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"Я не буду ничего ни опровергать, ни подтверждать. Я в гармонии с клубом, и теперь нам нужно сосредоточиться на победах. В это время сезона медиа всегда говорят, что я ухожу, даже когда дела идут по-настоящему хорошо", — сообщил Аллегри Mediaset Premium.
Блять, Михайло, какой же ты мерзкий представитель рода журнализдов. Ну как по этим словам можно вычленить идею о том что Аллегри заинтересован в работе с Арсеналом.
В кои то веки решил прочитать статью на фапле и тут же вспомнил почему я перестал это делать с года эдак 2009го.
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есть кофе, но только *Жардин*
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Жалкая утка, Аллегри толком даже ничего не сказал.
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