Баллак советует Озилу подумать о переходе в "Баварию"

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак рекомендовал своему соотечественнику Месуту Озилу подумать о переходе в "Баварию", чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.

Как известно, будущее двух самых дорогостоящих игроков в истории "Арсенала", Озила и Алексиса Санчеса, вызывает большие вопросы. Действующие контракты их обоих по-прежнему истекают в конце следующего сезона.



По слухам, разногласия Месута и "Арсенала" касаются финансовой стороны, но если проблема в том, что Озил жаждет выигрывать трофеи, то Баллак предлагает решение.



"Месут удивительный игрок. Он знает, что является одной из бесспорных звезд "Арсенала". Многие клубы были бы счастливы заполучить его".



"Он живет в Лондоне, одном из красивейших городов мира. Кроме того, "Арсенал" обладает огромной популярностью в мире. Будучи игроком топ-уровня и выступая в Англии, культ вокруг тебя больше, чем в Германии. И важно, что к тебе относятся уважительнее. Все эти причины говорят за продление контракта".



"Но если он хочет выигрывать большие трофеи, то в "Баварии" его шансы на это были бы выше", — сообщил Баллак Bild.