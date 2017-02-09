Мхитарян отрицает, что выбрал "Юнайтед" только из-за денег
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян отверг предположения о том, что он перебрался на "Олд Траффорд" прошлым летом исключительно из-за денег.
Прошлым летом "красным дьяволам" ценой невероятных усилий удалось склонить дортмундскую "Боруссию" к продаже своей звезды. Чтобы это стало возможно, Мхитаряну и его агенту Мино Райоле пришлось публично потребовать трансфера.
С тех пор "Боруссия" затаила некоторую обиду на 28-летнего армянина, в адрес которого было высказан ряд претензий — в том числе насчет корыстности. По слухам, Генрих получил внушительный бонус за переход и смог утроить свою зарплату. Однако на самом деле мотивация Мхитаряна было совершенно другой.
"Я не могу этого понять – это неправильно. Если бы меня интересовали только деньги, то я бы перешел из донецкого "Шахтера" в "Анжи", а не в дортмундскую "Боруссию". Но я не сделал этого. Я хотел продолжать развиваться", — сообщил Мхитарян Bild.
09.02.2017 06:00
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Вай вай, мамой клянусь ©
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ой блея, Мхитарян расширяет рынки сбыта прост
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Фактор Жозе сыграл, да и выбирай между ливером и юнайтед, правильный выбор в манчестере.
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Недавно самого Ибрагимовича опустил на Землю сказав что тот не Бог.
Только он в команде не ссыт на Ибру залупаться.
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Скоро перейдет в ПСЖ
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