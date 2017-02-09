Мхитарян отрицает, что выбрал "Юнайтед" только из-за денег

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян отверг предположения о том, что он перебрался на "Олд Траффорд" прошлым летом исключительно из-за денег.

Прошлым летом "красным дьяволам" ценой невероятных усилий удалось склонить дортмундскую "Боруссию" к продаже своей звезды. Чтобы это стало возможно, Мхитаряну и его агенту Мино Райоле пришлось публично потребовать трансфера.



С тех пор "Боруссия" затаила некоторую обиду на 28-летнего армянина, в адрес которого было высказан ряд претензий — в том числе насчет корыстности. По слухам, Генрих получил внушительный бонус за переход и смог утроить свою зарплату. Однако на самом деле мотивация Мхитаряна было совершенно другой.



"Я не могу этого понять – это неправильно. Если бы меня интересовали только деньги, то я бы перешел из донецкого "Шахтера" в "Анжи", а не в дортмундскую "Боруссию". Но я не сделал этого. Я хотел продолжать развиваться", — сообщил Мхитарян Bild.