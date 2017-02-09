Мхитарян отрицает, что выбрал "Юнайтед" только из-за денег

Генрих Мхитарян Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян отверг предположения о том, что он перебрался на "Олд Траффорд" прошлым летом исключительно из-за денег.

Прошлым летом "красным дьяволам" ценой невероятных усилий удалось склонить дортмундскую "Боруссию" к продаже своей звезды. Чтобы это стало возможно, Мхитаряну и его агенту Мино Райоле пришлось публично потребовать трансфера.

С тех пор "Боруссия" затаила некоторую обиду на 28-летнего армянина, в адрес которого было высказан ряд претензий — в том числе насчет корыстности. По слухам, Генрих получил внушительный бонус за переход и смог утроить свою зарплату. Однако на самом деле мотивация Мхитаряна было совершенно другой.

"Я не могу этого понять – это неправильно. Если бы меня интересовали только деньги, то я бы перешел из донецкого "Шахтера" в "Анжи", а не в дортмундскую "Боруссию". Но я не сделал этого. Я хотел продолжать развиваться", — сообщил Мхитарян Bild.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 06:00

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  1. chelsea-69 09.02.2017 07:14 # chelsea-69
    Вай вай, мамой клянусь ©

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  2. largo-winch 09.02.2017 06:38 # largo-winch
    ой блея, Мхитарян расширяет рынки сбыта прост

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  3. aktan 09.02.2017 06:38 # aktan
    Фактор Жозе сыграл, да и выбирай между ливером и юнайтед, правильный выбор в манчестере.

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  4. stepan-jam-boss 09.02.2017 06:34 # stepan-jam-boss
    Недавно самого Ибрагимовича опустил на Землю сказав что тот не Бог.
    Только он в команде не ссыт на Ибру залупаться.

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  5. glorfindel 09.02.2017 06:18 # glorfindel
    Скоро перейдет в ПСЖ

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