"Лестер" прошел "Дерби" в Кубке Англии

Уилфрид Ндиди В переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии "Лестер" все же справился с "Дерби" и вышел в 1/8 финала.

Напомним, первая встреча этих команд завершилась результативной ничьей (2:2). Повторный матч получился более закрытым — по крайней мере его первый тайм, не принесший голов.

Зато в самом начале второго тайма полузащитник "лис" Энди Кинг открыл счет точным ударом головой. Правда, вскоре "Дерби" отыгрался усилиями Абдула Камары.

Несмотря на оказываемое давление, "Лестеру" не удалось избежать экстра-таймов. Тем не менее, в две дополнительных 15-минутки подопечные Клаудио Раньери подтвердили свое превосходство в классе и усилиями Уилфрида Ндиди и Демарая Грея обеспечили себе победу — 3:1.

Таким образом, "Лестер" выходит в 5-й раунд Кубка Англии, где теперь сыграет на выезде с "Миллуоллом".

"Лестер" — "Дерби" — 3:1 (0:0) после экстра-таймов

Голы: Кинг 46, Ндиди 94, Грей 114 — Камара 61.

"Лестер": Цилер, Амарти, Василевски, Беналуан, Чилуэлл, Менди (Ндиди 90), Кинг, Олбрайтон, Капустка (Махрез 81), Грей, Муса (Слимани 90).

"Дерби": Митчелл, Кристи, Кио, Шекелл, Лоу, Де Сарт, Баттерфилд, Джонсон (Выдра 53), Камара (Расселл 74), Анья, Блэкмен (Наджент 82).

Предупреждения: Менди, Муса — Кристи.


Метки Дерби, Кубок Англии, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2017 01:20

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  1. xah 09.02.2017 01:33 # xah
    Ya boyus chto ti viydesh zamuj

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  2. j-silver 09.02.2017 01:33 # j-silver
    Хороший матч был, интересный. Стоит каждой секунды потраченного времени

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  3. role-playin 09.02.2017 01:27 # role-playin
    Тем временем
    6 Манчестер Юнайтед 24 45

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