Мустафи "сохраняет веру" в шансы "Арсенала" на титул

Центральный защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи заявил, что по-прежнему верит в шансы своей команды на завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "канониры" потерпели поражение от "Челси" со счетом 3:1, увеличив свое отставание от лидера до 12 очков. При этом до завершения сезона подопечным Арсена Венгера остается сыграть всего 14 матчей.



Мустафи признает, что его команда усложнила себе задачу, но не соглашается с тем, что "Арсенал" уже не имеет шансов на чемпионство.



"Думаю, это стало сложнее, чем было прежде, но я сохраняю веру. Я не сдаюсь. Пока это возможно, мы собираемся сражаться за это, а в конце станет видно, были ли мы достаточно удачливы и достаточно хороши для этого или нет".



"Первое из этих двух поражений (от "Уотфорда") нас по-настоящему расстроило. Мы немного поздно проснулись, пропустив два быстрых гола, и отыграться было уже сложно".



"Также нас расстроило и поражение от "Челси", но это была совершенно другая игра. Мы заранее знали, что нам будет сложно на "Стэмфорд Бридж", но одновременно мы знали, что победа возможна. Думаю, мы сделали недостаточно для нее", — сообщил Мустафи Sky Sports.