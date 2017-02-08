Уэйн Руни возобновил тренировки после болезни

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни возобновил тренировки и, как ожидается, сможет принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" на "Олд Траффорд".

Напомним, 31-летний Руни пропустил выезд к "Лестеру" в минувший уикенд по причине болезни. Впрочем, это не стало проблемой для Жозе Моуриньо, чья команда уверенно разобралась с чемпионом Премьер-Лиги и без своего капитана — 0:3.



Однако в среду Уэйн был замечен в общей группе — как и полузащитник Майкл Кэррик, также не участвовавший в матче с "Лестером". Ожидается, что они оба будут готовы занять место на лавке в ближайшую субботу.



А вот защитники Фил Джонс и Маркос Рохо до сих пор не приступили к полноценным тренировкам, и вопрос об их участии в матче с "Уотфордом" будет решен с помощью фитнес-теста, сообщает Manchester Evening News. В случае их отсутствия пару в центре обороны готовы составить Эрик Байи и Крис Смоллинг.