Куртуа не считает отсутствие еврокубков преимуществом "Челси"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа отказался признать, что отсутствие занятости в еврокубках стало преимуществом его команды в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Из нынешней топ-4 "синие" являются единственной командой, не отягощенной выступлениями в Лиге Чемпионов или Лиге Европы. Благодаря этому главный тренер Антонио Конте может свести к минимуму ротацию, ведь у игроков достаточно времени на восстановление сил.

Однако Куртуа не видит в этом какого-либо преимущества и считает, что в насыщенном календаре с матчами каждые три-четыре дня даже есть свои плюсы.

"Игроки не хотят расслабляться. Каждый хочет выступать в Европе, и если ты вошел в ритм и проводишь матчи каждые три-четыре дня, то иногда можешь играть лучше, пускай даже в конце сезона приходится тяжеловато".

"В тот год, когда мы стали чемпионами, мы играли в Европе, поэтому я не вижу особой разницы", — цитирует Куртуа Daily Mail.


Метки Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2017 20:00

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  1. ask 08.02.2017 22:04 # ask
    лучший в мире в этом году!

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  2. j-silver 08.02.2017 22:00 # j-silver
    Кипер #1 в эйпиэл прямо сейчас. Топовый топ

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  3. lisiz 08.02.2017 21:59 # lisiz
    этот носатый лишь тень Де Хеа

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  4. gidro-met 08.02.2017 21:57 # gidro-met
    Курт - космос

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  5. stretfordend 08.02.2017 20:40 # stretfordend
    синие: он снова топ в ваших глазах?

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  6. mancunia-planet 08.02.2017 20:15 # mancunia-planet
    Дэ Хеа покруче него будет, с этим только пенсы станут спорить

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  7. physical 08.02.2017 20:12 # physical
    Шарит

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