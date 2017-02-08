Куртуа не считает отсутствие еврокубков преимуществом "Челси"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа отказался признать, что отсутствие занятости в еврокубках стало преимуществом его команды в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Из нынешней топ-4 "синие" являются единственной командой, не отягощенной выступлениями в Лиге Чемпионов или Лиге Европы. Благодаря этому главный тренер Антонио Конте может свести к минимуму ротацию, ведь у игроков достаточно времени на восстановление сил.
Однако Куртуа не видит в этом какого-либо преимущества и считает, что в насыщенном календаре с матчами каждые три-четыре дня даже есть свои плюсы.
"Игроки не хотят расслабляться. Каждый хочет выступать в Европе, и если ты вошел в ритм и проводишь матчи каждые три-четыре дня, то иногда можешь играть лучше, пускай даже в конце сезона приходится тяжеловато".
"В тот год, когда мы стали чемпионами, мы играли в Европе, поэтому я не вижу особой разницы", — цитирует Куртуа Daily Mail.
08.02.2017 20:00
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лучший в мире в этом году!
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Кипер #1 в эйпиэл прямо сейчас. Топовый топ
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этот носатый лишь тень Де Хеа
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Курт - космос
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синие: он снова топ в ваших глазах?
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Дэ Хеа покруче него будет, с этим только пенсы станут спорить
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Шарит
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