Кейн готов провести всю карьеру за "Тоттенхэм"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что хочет провести всю игровую карьеру в клубе с "Уайт Харт Лэйн".

К 23 годам Кейн добился статуса одного из ключевых игроков "Тоттенхэма", забив за лондонский клуб 80 голов в 150 матчах. Сумасшедшая статистика Харри привлекла к нему внимание европейских грандов, однако нападающий готов провести всю карьеру в футболке "шпор".

"Самое главное для меня, что клуб постоянно движется вперед. Мы собрали молодую команду, которой руководит фантастический тренер. Через два года клуб возведет новый стадион, а мы получим новую тренировочную базу".

"Все идет по плану, клуб делает шаги в правильном направлении и останавливаться, судя по всему, не собирается. Я не вижу причин, по которым не могу остаться здесь на всю игровую карьеру".

Да, некоторых мотивируют деньги, но я не вхожу в эту категорию игроков. Я руководствуюсь амбициями, желанием побеждать, мной движет только это. Я счастлив в "Тоттенхэме", а деньги – всего лишь приятный бонус, не более", - цитирует Кейна talkSPORT.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 422

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 08.02.2017 19:37 # largo-winch
    не хочет быть глиномесом!

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  2. k424 08.02.2017 19:10 # k424
    да кому ты нужен,у всех топов уже есть пенальтисты штатные,а на большее ты не способен

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  3. gerrard08 08.02.2017 19:09 # gerrard08
    Хех
    > деньги это приятный бонус
    > не подписывает новый контракт ибо хочет 120к)

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  4. billy-milligan 08.02.2017 19:09 # billy-milligan
    чудак какой то

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  5. tjk4 08.02.2017 19:04 # tjk4
    ттх не готов

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  6. manutd-20champ 08.02.2017 19:04 # manutd-20champ
    "а деньги – всего лишь приятный бонус, не более".... посмотрим

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