Кейн готов провести всю карьеру за "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что хочет провести всю игровую карьеру в клубе с "Уайт Харт Лэйн".

К 23 годам Кейн добился статуса одного из ключевых игроков "Тоттенхэма", забив за лондонский клуб 80 голов в 150 матчах. Сумасшедшая статистика Харри привлекла к нему внимание европейских грандов, однако нападающий готов провести всю карьеру в футболке "шпор".



"Самое главное для меня, что клуб постоянно движется вперед. Мы собрали молодую команду, которой руководит фантастический тренер. Через два года клуб возведет новый стадион, а мы получим новую тренировочную базу".



"Все идет по плану, клуб делает шаги в правильном направлении и останавливаться, судя по всему, не собирается. Я не вижу причин, по которым не могу остаться здесь на всю игровую карьеру".



Да, некоторых мотивируют деньги, но я не вхожу в эту категорию игроков. Я руководствуюсь амбициями, желанием побеждать, мной движет только это. Я счастлив в "Тоттенхэме", а деньги – всего лишь приятный бонус, не более", - цитирует Кейна talkSPORT.