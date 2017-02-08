Уилкинс: "Только "Тоттенхэм" может превзойти "Челси"

Бывший ассистент "Челси" Рэй Уилкинс считает, что у команды Антонио Конте остался только один преследователь в чемпионской гонке — и это "Тоттенхэм".

После 24 сыгранных туров "синие" уверенно возглавляют Премьер-Лигу, имея девять очков над ближайшим преследователем. Этим ближайшим преследователем как раз являются "шпоры".



Однако Уилкинс обращает внимание не только на вторую позицию "Тоттенхэма" в таблице, но и на тот факт, насколько уверенно "шпоры" показали себя в очном матче против "Челси" в начале января, одержав победу 2:0.



"Я думал, что нам будет сложно. Я ожидал по-настоящему тяжелого сезона. Однако в перерыве матча против "Арсенала" (проигранного 3:0, в сентябре) он (Конте) внезапно перестроился на игру с тремя защитниками, и с тех пор они демонстрируют невероятную победную серию".



"И я думаю, что единственная команда, которая может превзойти "Челси", но против которой им уже не придется играть, это "Тоттенхэм". Они задавили нас, они обыграли нас на "Уайт Харт Лэйн", они размазали нас, и я должен сказать, это было справедливо. Думаю, они единственные, кто все еще может превзойти "Челси", — цитирует Уилкинса Sky Sports.