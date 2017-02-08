Уилкинс: "Только "Тоттенхэм" может превзойти "Челси"

Деле Алли против Челси Бывший ассистент "Челси" Рэй Уилкинс считает, что у команды Антонио Конте остался только один преследователь в чемпионской гонке — и это "Тоттенхэм".

После 24 сыгранных туров "синие" уверенно возглавляют Премьер-Лигу, имея девять очков над ближайшим преследователем. Этим ближайшим преследователем как раз являются "шпоры".

Однако Уилкинс обращает внимание не только на вторую позицию "Тоттенхэма" в таблице, но и на тот факт, насколько уверенно "шпоры" показали себя в очном матче против "Челси" в начале января, одержав победу 2:0.

"Я думал, что нам будет сложно. Я ожидал по-настоящему тяжелого сезона. Однако в перерыве матча против "Арсенала" (проигранного 3:0, в сентябре) он (Конте) внезапно перестроился на игру с тремя защитниками, и с тех пор они демонстрируют невероятную победную серию".

"И я думаю, что единственная команда, которая может превзойти "Челси", но против которой им уже не придется играть, это "Тоттенхэм". Они задавили нас, они обыграли нас на "Уайт Харт Лэйн", они размазали нас, и я должен сказать, это было справедливо. Думаю, они единственные, кто все еще может превзойти "Челси", — цитирует Уилкинса Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уилкинс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1300

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 08.02.2017 18:59 # manutd-20champ
    та не гони, Уилкинс

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  2. winnerd 08.02.2017 18:57 # winnerd
    это он опять размазанный в хлам..........зачем у бухого брать вью?

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  3. thefa 08.02.2017 18:53 # thefa
    Единственное достижение жидов за сезон будет - раскатали Челс на УХЛ.

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  4. reeker 08.02.2017 18:32 # reeker
    Всё правильно.Если случиться чудо и Челси начнёт внезапно валиться,то первым кандидатом на то,что бы их обойти будет Тоттенхэм.Только вот проблема в том,что если Тоттенхэм не выиграет свой ближайший матч,а Челси наберёт три очка в игре с Бёрнли,то и Тоттенхэму можно будет помахать ручкой.А скорее всего так и будет,Ливерпуль на Энфилде как минимум не проиграет.

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  5. second005 08.02.2017 18:30 # second005
    Нет, там Носатый каратист ещё собрался чемпик оформить

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  6. jekatatarin 08.02.2017 18:18 # jekatatarin
    А тоттенхэм топ клуб подскажите?

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  7. j-silver 08.02.2017 18:05 # j-silver
    гунеров бомбанет вдвойне, когда они выпадут из 4-ки и ттх финиширует выше их.
    ах ах ах

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  8. staryi-eblan 08.02.2017 18:04 # staryi-eblan
    "Они задавили нас, они обыграли нас на "Уайт Харт Лэйн", они размазали нас, и я должен сказать, это было справедливо"

    Отец "глори-му"

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  9. largo-winch 08.02.2017 18:01 # largo-winch
    да навяжут еще пару тройку туров типо борьбу, потом сольются. а в след год Почеттино уйдёт и лидеров распродадут, и ТТХ посыпится

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