Уилкинс: "Только "Тоттенхэм" может превзойти "Челси"
Бывший ассистент "Челси" Рэй Уилкинс считает, что у команды Антонио Конте остался только один преследователь в чемпионской гонке — и это "Тоттенхэм".
После 24 сыгранных туров "синие" уверенно возглавляют Премьер-Лигу, имея девять очков над ближайшим преследователем. Этим ближайшим преследователем как раз являются "шпоры".
Однако Уилкинс обращает внимание не только на вторую позицию "Тоттенхэма" в таблице, но и на тот факт, насколько уверенно "шпоры" показали себя в очном матче против "Челси" в начале января, одержав победу 2:0.
"Я думал, что нам будет сложно. Я ожидал по-настоящему тяжелого сезона. Однако в перерыве матча против "Арсенала" (проигранного 3:0, в сентябре) он (Конте) внезапно перестроился на игру с тремя защитниками, и с тех пор они демонстрируют невероятную победную серию".
"И я думаю, что единственная команда, которая может превзойти "Челси", но против которой им уже не придется играть, это "Тоттенхэм". Они задавили нас, они обыграли нас на "Уайт Харт Лэйн", они размазали нас, и я должен сказать, это было справедливо. Думаю, они единственные, кто все еще может превзойти "Челси", — цитирует Уилкинса Sky Sports.
08.02.2017 18:00
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Последние комментарии:
та не гони, Уилкинс
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это он опять размазанный в хлам..........зачем у бухого брать вью?
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Единственное достижение жидов за сезон будет - раскатали Челс на УХЛ.
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Всё правильно.Если случиться чудо и Челси начнёт внезапно валиться,то первым кандидатом на то,что бы их обойти будет Тоттенхэм.Только вот проблема в том,что если Тоттенхэм не выиграет свой ближайший матч,а Челси наберёт три очка в игре с Бёрнли,то и Тоттенхэму можно будет помахать ручкой.А скорее всего так и будет,Ливерпуль на Энфилде как минимум не проиграет.
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Нет, там Носатый каратист ещё собрался чемпик оформить
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А тоттенхэм топ клуб подскажите?
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гунеров бомбанет вдвойне, когда они выпадут из 4-ки и ттх финиширует выше их.
ах ах ах
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"Они задавили нас, они обыграли нас на "Уайт Харт Лэйн", они размазали нас, и я должен сказать, это было справедливо"
Отец "глори-му"
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да навяжут еще пару тройку туров типо борьбу, потом сольются. а в след год Почеттино уйдёт и лидеров распродадут, и ТТХ посыпится
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