Торган Азар: "Лучше Эдена только Роналду с Месси"
Торган Азар, выступающий за менхенгладбахскую "Боруссию", считает, что его старшего брата Эдена из "Челси" превосходят только Лионель Месси и Криштиану Роналду.
На прошлой неделе Азар-старший рассказал, что под руководством Антонио Конте показывает даже более яркий футбол, чем в сезоне 2014/2015, по итогам которого был признан Игроком Года в Англии.
По мнению Торгана, его брат имеет все шансы выиграть Золотой Мяч, а прямо сейчас Эдена превосходят только звезды "Барселоны" и "Реала" – Месси и Роналду, соответственно.
"Думаю, каждый видит, что у Эдена есть потенциал стать лучшим игроком в мире. В данный момент футбол имеет двух исключительных игроков в лице Роналду и Месси. Они оба очень сильны, поэтому Эдену, возможно, придется подождать, пока они состарятся".
"Он может стать лучшим, а для меня он уже один из лучших. Я хочу видеть его как минимум третьим в списке претендентов на Золотой Мяч. Многие болельщики, наблюдая за Эденом, про себя думают: "Вау, вот это футболист!" - цитирует Азара-младшего Goal.
08.02.2017 17:00
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Последние комментарии:
Ну. Рон то уже не торт, так что ток месси
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сколько раз этот Азар входил в тройку претендентов на Золотой Мяч?
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Никогда не понимал всех этих сравнений с Роналду и Месси, это два абсолютно лучших футболиста в 21-ом веке и сравнивать их можно только между собой. В годы Азара те двое уже выиграли абсолютно все трофеи, выиграли кучу индивидуальных наград и имеют такую личную статистику, что Эдену нужно ещё лет 15 играть, чтобы столько наколодить голов и ассистов. Азар безусловно очень классный футболист, возможно, сейчас он на пике формы, но сравнить его можно максимум с Санчесом или тем же Гризманом, кроме того ему не достаёт стабильности и лидерских качеств, чтобы равняться на двух самых великих игроков.
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На данный момент:
1.Месси
2.Азар
3.Роналду
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только Суарез выше всех перечисленных
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А канавыч считает, что бейл лучше. Вот так вот
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Адекватно.
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