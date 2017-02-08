Торган Азар: "Лучше Эдена только Роналду с Месси"

Эден Азар Торган Азар, выступающий за менхенгладбахскую "Боруссию", считает, что его старшего брата Эдена из "Челси" превосходят только Лионель Месси и Криштиану Роналду.

На прошлой неделе Азар-старший рассказал, что под руководством Антонио Конте показывает даже более яркий футбол, чем в сезоне 2014/2015, по итогам которого был признан Игроком Года в Англии.

По мнению Торгана, его брат имеет все шансы выиграть Золотой Мяч, а прямо сейчас Эдена превосходят только звезды "Барселоны" и "Реала" – Месси и Роналду, соответственно.

"Думаю, каждый видит, что у Эдена есть потенциал стать лучшим игроком в мире. В данный момент футбол имеет двух исключительных игроков в лице Роналду и Месси. Они оба очень сильны, поэтому Эдену, возможно, придется подождать, пока они состарятся".

"Он может стать лучшим, а для меня он уже один из лучших. Я хочу видеть его как минимум третьим в списке претендентов на Золотой Мяч. Многие болельщики, наблюдая за Эденом, про себя думают: "Вау, вот это футболист!" - цитирует Азара-младшего Goal.



Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2017 17:00

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  1. gusto 08.02.2017 17:14 # gusto
    Ну. Рон то уже не торт, так что ток месси

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  2. largo-winch 08.02.2017 17:13 # largo-winch
    сколько раз этот Азар входил в тройку претендентов на Золотой Мяч?

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  3. trent 08.02.2017 17:12 # trent
    Никогда не понимал всех этих сравнений с Роналду и Месси, это два абсолютно лучших футболиста в 21-ом веке и сравнивать их можно только между собой. В годы Азара те двое уже выиграли абсолютно все трофеи, выиграли кучу индивидуальных наград и имеют такую личную статистику, что Эдену нужно ещё лет 15 играть, чтобы столько наколодить голов и ассистов. Азар безусловно очень классный футболист, возможно, сейчас он на пике формы, но сравнить его можно максимум с Санчесом или тем же Гризманом, кроме того ему не достаёт стабильности и лидерских качеств, чтобы равняться на двух самых великих игроков.

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  4. subzero111 08.02.2017 17:09 # subzero111
    На данный момент:

    1.Месси
    2.Азар
    3.Роналду

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  5. mrsimph 08.02.2017 17:05 # mrsimph
    только Суарез выше всех перечисленных

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  6. j-silver 08.02.2017 17:04 # j-silver
    А канавыч считает, что бейл лучше. Вот так вот

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  7. reeker 08.02.2017 17:01 # reeker
    Адекватно.

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