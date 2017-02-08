Торган Азар: "Лучше Эдена только Роналду с Месси"

Торган Азар, выступающий за менхенгладбахскую "Боруссию", считает, что его старшего брата Эдена из "Челси" превосходят только Лионель Месси и Криштиану Роналду.

На прошлой неделе Азар-старший рассказал, что под руководством Антонио Конте показывает даже более яркий футбол, чем в сезоне 2014/2015, по итогам которого был признан Игроком Года в Англии.



По мнению Торгана, его брат имеет все шансы выиграть Золотой Мяч, а прямо сейчас Эдена превосходят только звезды "Барселоны" и "Реала" – Месси и Роналду, соответственно.



"Думаю, каждый видит, что у Эдена есть потенциал стать лучшим игроком в мире. В данный момент футбол имеет двух исключительных игроков в лице Роналду и Месси. Они оба очень сильны, поэтому Эдену, возможно, придется подождать, пока они состарятся".



"Он может стать лучшим, а для меня он уже один из лучших. Я хочу видеть его как минимум третьим в списке претендентов на Золотой Мяч. Многие болельщики, наблюдая за Эденом, про себя думают: "Вау, вот это футболист!" - цитирует Азара-младшего Goal.