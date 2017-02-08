Биллу Гейтсу была предложена возможность купить "Ливерпуль"

Билл Гейтс Богатейшему человеку мира Биллу Гейтсу была предложена возможность приобрести "Ливерпуль", однако сооснователь Microsoft ей не воспользовался.

На этой неделе исполняется ровно 10 лет, как американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жиллетт стали владельцами клуба с "Энфилда". У болельщиков "красных" связаны негативные воспоминания с тем периодом, который запомнился как период нестабильности и неопределенности.

В апреле 2010, когда "Ливерпулю" всерьез грозило банкротство, Хикс и Джиллетт все-таки согласились продать свой актив и наняли Barclays Capital, чтобы подыскать покупателя. В конце концов, после нескольких лет судебных разбирательств с кредиторами, клуб достался Джону Генри, главе компании Fenway Sports Group.

В распоряжении издания Liverpool Echo оказались бумаги, согласно которым возможности приобрести мерсисайдский клуб была предложена и некоторым другим лицам. Среди них как раз Билл Гейтс, чьей состояние оценивается в 68.3 миллиардов фунтов, а также Роберт Крафт, владеющий клубом из американского футбола "Нью-Ингленд Пэтриотс".

И если Крафт ответил на предложение приобрести "Ливерпуль" отказом — как в 2005 году, так и затем в 2010, то от Гейта ответа не последовало вовсе.


Метки Гейтс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. ragoz2007 08.02.2017 17:18 # ragoz2007
    кому нужна эта помойка

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  2. largo-winch 08.02.2017 16:56 # largo-winch
    так он в футболе не шарит, зачем ему ЛФК?

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  3. udaff 08.02.2017 16:47 # udaff
    Так им ещё и банкротство грозило!!! Не знал таких подробностей.

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  4. asnural 08.02.2017 16:47 # asnural
    У него бы в команде играли САФ, Маур, Бенитес,Конте,Раньери, Куман, Гвардиола и тд

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  5. lauda 08.02.2017 16:34 # lauda
    Сейчас он видит, как Генри с помощью Ливерпуля захватывает рынок США и ведущих медиа-спорт-личностей в США и горит ярким пламенем.

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  6. reams 08.02.2017 16:31 # reams
    норм АПЛ отскочила от очередного мешка

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  7. mdfjvnlabngmlas 08.02.2017 16:21 # mdfjvnlabngmlas
    леол, старик даже внимание не обратил на эту помойку.

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  8. gerrard08 08.02.2017 16:20 # gerrard08
    Ну все ясно. Пока Бил щелкал еблом, шустрые фсг на фасте закрыли за налик старушку.

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  9. j-silver 08.02.2017 16:17 # j-silver
    Может и хорошо что не купил. От ливера и щас то не все в восторге, а так бы вообще бесили всех как винда 10

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  10. sellman 08.02.2017 16:16 # sellman
    Странно..
    Билл известен как наиболее щедрый меценат и помощник ущербных и обделенных, точно таким, каким является портовый сброд!

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  11. gidro-met 08.02.2017 16:13 # gidro-met
    состояние было бы уже ярдов на 5 меньше, ЛФК бы всерьёз боролся за чемпик

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  12. melwood-lfc 08.02.2017 16:09 # melwood-lfc
    нах ему эта параша сдалась
    все равно денег бы не дал

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  13. kos9k 08.02.2017 16:08 # kos9k
    не потянул бы

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  14. selfish 08.02.2017 16:06 # selfish
    Не купит, он че дибил покупать неликвид стопроцентный

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  15. karnivool 08.02.2017 16:04 # karnivool
    сейчас колбасников начнет трясти, им даже ответ не дали!

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