Биллу Гейтсу была предложена возможность купить "Ливерпуль"
Богатейшему человеку мира Биллу Гейтсу была предложена возможность приобрести "Ливерпуль", однако сооснователь Microsoft ей не воспользовался.
На этой неделе исполняется ровно 10 лет, как американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жиллетт стали владельцами клуба с "Энфилда". У болельщиков "красных" связаны негативные воспоминания с тем периодом, который запомнился как период нестабильности и неопределенности.
В апреле 2010, когда "Ливерпулю" всерьез грозило банкротство, Хикс и Джиллетт все-таки согласились продать свой актив и наняли Barclays Capital, чтобы подыскать покупателя. В конце концов, после нескольких лет судебных разбирательств с кредиторами, клуб достался Джону Генри, главе компании Fenway Sports Group.
В распоряжении издания Liverpool Echo оказались бумаги, согласно которым возможности приобрести мерсисайдский клуб была предложена и некоторым другим лицам. Среди них как раз Билл Гейтс, чьей состояние оценивается в 68.3 миллиардов фунтов, а также Роберт Крафт, владеющий клубом из американского футбола "Нью-Ингленд Пэтриотс".
И если Крафт ответил на предложение приобрести "Ливерпуль" отказом — как в 2005 году, так и затем в 2010, то от Гейта ответа не последовало вовсе.
08.02.2017 16:00
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Последние комментарии:
кому нужна эта помойка
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так он в футболе не шарит, зачем ему ЛФК?
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Так им ещё и банкротство грозило!!! Не знал таких подробностей.
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У него бы в команде играли САФ, Маур, Бенитес,Конте,Раньери, Куман, Гвардиола и тд
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Сейчас он видит, как Генри с помощью Ливерпуля захватывает рынок США и ведущих медиа-спорт-личностей в США и горит ярким пламенем.
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норм АПЛ отскочила от очередного мешка
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леол, старик даже внимание не обратил на эту помойку.
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Ну все ясно. Пока Бил щелкал еблом, шустрые фсг на фасте закрыли за налик старушку.
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Может и хорошо что не купил. От ливера и щас то не все в восторге, а так бы вообще бесили всех как винда 10
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Странно..
Билл известен как наиболее щедрый меценат и помощник ущербных и обделенных, точно таким, каким является портовый сброд!
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состояние было бы уже ярдов на 5 меньше, ЛФК бы всерьёз боролся за чемпик
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нах ему эта параша сдалась
все равно денег бы не дал
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не потянул бы
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Не купит, он че дибил покупать неликвид стопроцентный
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сейчас колбасников начнет трясти, им даже ответ не дали!
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