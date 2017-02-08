Ибрагимович не смирился с поражением в чемпионской гонке
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что его команда не отказалась от идеи выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Несмотря на то, что подопечные Жозе Моуриньо выдали длительную серию без поражений и набрали отличный ход, их отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" равняется 14 очкам.
Ибрагимович признает, что в сложившихся условиях приоритетом для "дьяволов" остается попадание в Лигу Чемпионов, однако от борьбы за чемпионский титул Златан не отказывается.
"Для меня главная цель – помогать команде и делать от себя все возможное. Мы прилагаем все усилия, чтобы финишировать в четверке и попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Стать чемпионами будет нелегко, но это остается нашей целью и мы еще не сдались. Мы продолжаем охоту, тем более что наше отставание сократилось".
"Наш единственный враг – мы сами. Если бы мы набрали свои очки, ситуация была бы совершенно иной. Но давайте не будем отчаиваться – возможно, другие команды тоже начнут терять очки", - цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.
08.02.2017 15:00
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Последние комментарии:
В следующем сезоне будет бойня похлеще . Походу Билич аут , Манчини ин . Вернется Бенитес . Будет не топ 6 . А топ 10
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Эмм..14 очков - это отставание сократилось? вроде, как совсем недавно, было 13 очков
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Совсем плохой стал
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Щас бы заикаться о титуле и не знать, что "...Манчестер Юнайтед? Это маленький клуб"
Ах ах ах
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Эээээ....вобще-то отставание увеличилось-за последние пять матчей +1 очко
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Президент "Атлетико" Сересо: Трансфер Гризманна в "Манчестер Юнайтед"? Это маленький клуб
Кееек.
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здоровья!
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Он кое-что забывает.
6 Манчестер Юнайтед 24 45
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Мочастер Мочастер Мочастер
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В Фифе скатился дальше некуда, скил 84 уже
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перешёл в мю - загубил славную карьеру.
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