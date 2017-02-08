Ибрагимович не смирился с поражением в чемпионской гонке

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что его команда не отказалась от идеи выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Несмотря на то, что подопечные Жозе Моуриньо выдали длительную серию без поражений и набрали отличный ход, их отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" равняется 14 очкам.



Ибрагимович признает, что в сложившихся условиях приоритетом для "дьяволов" остается попадание в Лигу Чемпионов, однако от борьбы за чемпионский титул Златан не отказывается.



"Для меня главная цель – помогать команде и делать от себя все возможное. Мы прилагаем все усилия, чтобы финишировать в четверке и попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Стать чемпионами будет нелегко, но это остается нашей целью и мы еще не сдались. Мы продолжаем охоту, тем более что наше отставание сократилось".



"Наш единственный враг – мы сами. Если бы мы набрали свои очки, ситуация была бы совершенно иной. Но давайте не будем отчаиваться – возможно, другие команды тоже начнут терять очки", - цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.