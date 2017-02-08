Ибрагимович не смирился с поражением в чемпионской гонке

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что его команда не отказалась от идеи выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Несмотря на то, что подопечные Жозе Моуриньо выдали длительную серию без поражений и набрали отличный ход, их отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" равняется 14 очкам.

Ибрагимович признает, что в сложившихся условиях приоритетом для "дьяволов" остается попадание в Лигу Чемпионов, однако от борьбы за чемпионский титул Златан не отказывается.

"Для меня главная цель – помогать команде и делать от себя все возможное. Мы прилагаем все усилия, чтобы финишировать в четверке и попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Стать чемпионами будет нелегко, но это остается нашей целью и мы еще не сдались. Мы продолжаем охоту, тем более что наше отставание сократилось".

"Наш единственный враг – мы сами. Если бы мы набрали свои очки, ситуация была бы совершенно иной. Но давайте не будем отчаиваться – возможно, другие команды тоже начнут терять очки", - цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1644

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 08.02.2017 17:10 # halamadrid94
    В следующем сезоне будет бойня похлеще . Походу Билич аут , Манчини ин . Вернется Бенитес . Будет не топ 6 . А топ 10

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  2. second005 08.02.2017 16:22 # second005
    Эмм..14 очков - это отставание сократилось? вроде, как совсем недавно, было 13 очков

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  3. second005 08.02.2017 16:22 # second005
    Совсем плохой стал

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  4. j-silver 08.02.2017 16:13 # j-silver
    Щас бы заикаться о титуле и не знать, что "...Манчестер Юнайтед? Это маленький клуб"
    Ах ах ах

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  5. goya 08.02.2017 15:43 # goya
    Эээээ....вобще-то отставание увеличилось-за последние пять матчей +1 очко

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  6. dentinho 08.02.2017 15:35 # dentinho
    Президент "Атлетико" Сересо: Трансфер Гризманна в "Манчестер Юнайтед"? Это маленький клуб

    Кееек.

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  7. igorrado 08.02.2017 15:24 # igorrado
    здоровья!

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  8. gerrard08 08.02.2017 15:22 # gerrard08
    Он кое-что забывает.

    6 Манчестер Юнайтед 24 45

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  9. karnivool 08.02.2017 15:17 # karnivool
    Мочастер Мочастер Мочастер

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  10. selfish 08.02.2017 15:02 # selfish
    В Фифе скатился дальше некуда, скил 84 уже

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  11. chelsea88 08.02.2017 15:02 # chelsea88
    перешёл в мю - загубил славную карьеру.

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