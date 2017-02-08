Президент "Атлетико" исключает продажу Гризманна
Президент "Атлетико" Энрике Сересо ответил на слухи, связывающего Антуана Гризманна с переходом в "Манчестер Юнайтед": продажа француза исключена.
В начале недели советник Гризманна по финансовым вопросам Себастьян Белленконтр заявил, что переход в "Манчестер Юнайтед" мог бы стать "идеальным коммерческим сценарием" для его клиента.
На фоне слухов о том, что Антуан согласовал личный контракт с "красными дьяволами" и даже выбрал легендарный седьмой номер, в ситуацию пришлось вмешаться Сересо. По его словам, продажа Гризманна из "Атлетико" исключена.
"Каждый раз, когда мы видимся с Антуаном, то приветствуем друг друга объятиями. Он — фантастический игрок и ему нравится в "Атлетико".
"Я не знаю, какой уж там интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед", но могу сказать, что Гризманн будет играть за нас еще очень долго", - приводит слова Сересо COPE.
08.02.2017 14:00
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Переоцененка
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С кем угодно готов забиться что летом он станет игроком МЮ.
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Набивает ценник в феврале, знает толк в своём деле.
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так что они могут хотя трахнуться в подсобке
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Положа руку на сельдерей - Антуан перерос уровень Атлетико, 1 черт Атлеты не потянут рамс против Барсы и реала, а смысла без трофеев сидеть ему не в удовольствие. Главное бы продать его настолько дорого, насколько это возможно.
Видно, что он сам не против уйти в Апл, но только в команду играющую в ЛЧ. В Сити (например) Пепа, или Челси (но тут шансов поменьше).
Главное, чтобы никогда не оказался в реале, а то футболки-то мигом сожжем, сотрясая воздух кулаками и загрязняя атмосферу дымом горения хлопка
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у него прописана фикс сумма отступных в 80 млн фунтов. так что не президенту атлетико решать сколько лет будет играть у них Гризманн
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Тактический ход, дабы хоть немного снять ажиотаж и давление. А так да, добро пожаловать, Антуан.
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Ахахахах sosnooley
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