Президент "Атлетико" исключает продажу Гризманна

Президент "Атлетико" Энрике Сересо ответил на слухи, связывающего Антуана Гризманна с переходом в "Манчестер Юнайтед": продажа француза исключена.

В начале недели советник Гризманна по финансовым вопросам Себастьян Белленконтр заявил, что переход в "Манчестер Юнайтед" мог бы стать "идеальным коммерческим сценарием" для его клиента.



На фоне слухов о том, что Антуан согласовал личный контракт с "красными дьяволами" и даже выбрал легендарный седьмой номер, в ситуацию пришлось вмешаться Сересо. По его словам, продажа Гризманна из "Атлетико" исключена.



"Каждый раз, когда мы видимся с Антуаном, то приветствуем друг друга объятиями. Он — фантастический игрок и ему нравится в "Атлетико".



"Я не знаю, какой уж там интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед", но могу сказать, что Гризманн будет играть за нас еще очень долго", - приводит слова Сересо COPE.