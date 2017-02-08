Президент "Атлетико" исключает продажу Гризманна

Антуан Гризманн Президент "Атлетико" Энрике Сересо ответил на слухи, связывающего Антуана Гризманна с переходом в "Манчестер Юнайтед": продажа француза исключена.

В начале недели советник Гризманна по финансовым вопросам Себастьян Белленконтр заявил, что переход в "Манчестер Юнайтед" мог бы стать "идеальным коммерческим сценарием" для его клиента.

На фоне слухов о том, что Антуан согласовал личный контракт с "красными дьяволами" и даже выбрал легендарный седьмой номер, в ситуацию пришлось вмешаться Сересо. По его словам, продажа Гризманна из "Атлетико" исключена.

"Каждый раз, когда мы видимся с Антуаном, то приветствуем друг друга объятиями. Он — фантастический игрок и ему нравится в "Атлетико".

"Я не знаю, какой уж там интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед", но могу сказать, что Гризманн будет играть за нас еще очень долго", - приводит слова Сересо COPE.



Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2017 14:00

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  1. pauk 08.02.2017 14:22 # pauk
    Переоцененка

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  2. stepan-jam-boss 08.02.2017 14:15 # stepan-jam-boss
    С кем угодно готов забиться что летом он станет игроком МЮ.

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  3. aktan 08.02.2017 14:12 # aktan
    Набивает ценник в феврале, знает толк в своём деле.

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  4. oneun1ted 08.02.2017 14:08 # oneun1ted
    так что они могут хотя трахнуться в подсобке

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  5. staryi-eblan 08.02.2017 14:08 # staryi-eblan
    Положа руку на сельдерей - Антуан перерос уровень Атлетико, 1 черт Атлеты не потянут рамс против Барсы и реала, а смысла без трофеев сидеть ему не в удовольствие. Главное бы продать его настолько дорого, насколько это возможно.

    Видно, что он сам не против уйти в Апл, но только в команду играющую в ЛЧ. В Сити (например) Пепа, или Челси (но тут шансов поменьше).

    Главное, чтобы никогда не оказался в реале, а то футболки-то мигом сожжем, сотрясая воздух кулаками и загрязняя атмосферу дымом горения хлопка

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  6. oneun1ted 08.02.2017 14:08 # oneun1ted
    у него прописана фикс сумма отступных в 80 млн фунтов. так что не президенту атлетико решать сколько лет будет играть у них Гризманн

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  7. udaff 08.02.2017 14:07 # udaff
    Тактический ход, дабы хоть немного снять ажиотаж и давление. А так да, добро пожаловать, Антуан.

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  8. forester 08.02.2017 14:00 # forester
    Ахахахах sosnooley

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