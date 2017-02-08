Мерсон считает, что "Арсенал" и "Ливерпуль" не попадут в топ-4
Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" и "Ливерпуль" останутся за пределами топ-4 по итогам этого сезона Премьер-Лиги.
Потерпев два поражения кряду, "Арсенал" оказался отброшен на четвертое место в Премьер-Лиге и окончательно попрощался с мечтами о титуле. Еще хуже идут дела у "Ливерпуля", который в 2017 году до сих пор не одержал ни одной победы.
В данный момент Мерсону кажется, что две этих команды уступят "Челси", "Тоттенхэму", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за путевки в Лигу Чемпионов, однако ситуация еще может измениться, отмечает Пол.
"Я ставлю на то, что "Манчестер Юнайтед" займет четвертое место. Думаю, Жозе Моуриньо наладил их игру, и я с первого дня говорил, что Мхитарян великолепный игрок. Тот факт, что он вышел на пик формы, придаст им огромный импульс".
"Думаю, этот сезон сложится неудачно для "Ливерпуля" и "Арсенала", но все это еще может измениться".
"Если на следующей неделе вы спросите меня снова, а "Ливерпуль" обыграет "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" потеряет очки против "Борнмута", а "Арсенал" разгромил "Халл" 4:0, то картина может внезапно измениться. Прямо сейчас сложно делать прогноз", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.
08.02.2017 13:00
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Последние комментарии:
он же за гг топит, норм окропил своих)
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Учитывая что команды Клоппа всегда набирают обороты к весне, ливер точно окажется в 4.
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Слил все свои деньги на ставках в ноль, щас умничает. угомонился бы уже, эксперт
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Очень содержательное интервью. Наверное надо было "что-то сказать" и он "что -то сказал"
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с такими прогнозами и я мог бы на ТВ работать
"мне кажется что Челси станет чемпионом, но все может измениться. если они будут проигрывать а Тоттенхэм будет побеждать то картина изменится
сейчас сложно что-то делать прогноз, скажу вам ближе к маю"
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Этот наркоман однажды в прямом эфире сказал : "Почему бы какому-то клубу не пригласить в качестве тренере молодого британца, например Тьери Анри"
с тех пор этого наркомана не воспринимаю всерьез
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