Мерсон считает, что "Арсенал" и "Ливерпуль" не попадут в топ-4

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" и "Ливерпуль" останутся за пределами топ-4 по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

Потерпев два поражения кряду, "Арсенал" оказался отброшен на четвертое место в Премьер-Лиге и окончательно попрощался с мечтами о титуле. Еще хуже идут дела у "Ливерпуля", который в 2017 году до сих пор не одержал ни одной победы.



В данный момент Мерсону кажется, что две этих команды уступят "Челси", "Тоттенхэму", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за путевки в Лигу Чемпионов, однако ситуация еще может измениться, отмечает Пол.



"Я ставлю на то, что "Манчестер Юнайтед" займет четвертое место. Думаю, Жозе Моуриньо наладил их игру, и я с первого дня говорил, что Мхитарян великолепный игрок. Тот факт, что он вышел на пик формы, придаст им огромный импульс".



"Думаю, этот сезон сложится неудачно для "Ливерпуля" и "Арсенала", но все это еще может измениться".



"Если на следующей неделе вы спросите меня снова, а "Ливерпуль" обыграет "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" потеряет очки против "Борнмута", а "Арсенал" разгромил "Халл" 4:0, то картина может внезапно измениться. Прямо сейчас сложно делать прогноз", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.