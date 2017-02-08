Мерсон считает, что "Арсенал" и "Ливерпуль" не попадут в топ-4

Юрген Клопп и Арсен Венгер Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" и "Ливерпуль" останутся за пределами топ-4 по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

Потерпев два поражения кряду, "Арсенал" оказался отброшен на четвертое место в Премьер-Лиге и окончательно попрощался с мечтами о титуле. Еще хуже идут дела у "Ливерпуля", который в 2017 году до сих пор не одержал ни одной победы.

В данный момент Мерсону кажется, что две этих команды уступят "Челси", "Тоттенхэму", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за путевки в Лигу Чемпионов, однако ситуация еще может измениться, отмечает Пол.

"Я ставлю на то, что "Манчестер Юнайтед" займет четвертое место. Думаю, Жозе Моуриньо наладил их игру, и я с первого дня говорил, что Мхитарян великолепный игрок. Тот факт, что он вышел на пик формы, придаст им огромный импульс".

"Думаю, этот сезон сложится неудачно для "Ливерпуля" и "Арсенала", но все это еще может измениться".

"Если на следующей неделе вы спросите меня снова, а "Ливерпуль" обыграет "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" потеряет очки против "Борнмута", а "Арсенал" разгромил "Халл" 4:0, то картина может внезапно измениться. Прямо сейчас сложно делать прогноз", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. cold-siemens 08.02.2017 13:52 # cold-siemens
    он же за гг топит, норм окропил своих)

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  2. aktan 08.02.2017 13:49 # aktan
    Учитывая что команды Клоппа всегда набирают обороты к весне, ливер точно окажется в 4.

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  3. wonderwall 08.02.2017 13:47 # wonderwall
    Слил все свои деньги на ставках в ноль, щас умничает. угомонился бы уже, эксперт

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  4. justlfcfan 08.02.2017 13:25 # justlfcfan
    Очень содержательное интервью. Наверное надо было "что-то сказать" и он "что -то сказал"

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  5. man-style 08.02.2017 13:13 # man-style
    с такими прогнозами и я мог бы на ТВ работать
    "мне кажется что Челси станет чемпионом, но все может измениться. если они будут проигрывать а Тоттенхэм будет побеждать то картина изменится
    сейчас сложно что-то делать прогноз, скажу вам ближе к маю"

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  6. largo-winch 08.02.2017 13:02 # largo-winch
    Этот наркоман однажды в прямом эфире сказал : "Почему бы какому-то клубу не пригласить в качестве тренере молодого британца, например Тьери Анри"

    с тех пор этого наркомана не воспринимаю всерьез

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