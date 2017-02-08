"Тоттенхэм" рискует потерять Роуза до конца февраля

"Тоттенхэм" опасается, что левому защитнику Данни Роузу потребуется целый месяц на восстановление от травмы.

Напомним, что в середине прошлой недели Роузу пришлось досрочно завершить гостевой матч против "Сандерленда". В одном из единоборств Данни получил серьезный удар по колену.



С тех пор 26-летний англичанин успел пропустить поединок против "Мидлсбро", завершившийся минимальной победой "шпор" 1:0, а также посетить профильного специалиста. Первоначальный вердикт врачей не воодушевил лондонский клуб, сообщает Daily Mirror.



По информации источника, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино опасается, что на восстановление Роузу потребуется целый месяц. Это не позволит "шпорам" задействовать Данни в важных матчах Премьер-Лиги, Кубка Англии и Лиги Европы.



Ожидается, что окончательную ясность внесет сам Почеттино на пресс-конференции в четверг. Она состоится в преддверии субботнего поединка с "Ливерпулем", за которым Роузу в любом случае придется наблюдать со стороны.