Санчес определится со своим будущим в конце сезона

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес отложил переговоры о новом контракте до лета и примет решение о своем будущем в зависимости от того, как сложится этот сезон для "канониров".

Как известно, "Арсеналу" и Санчесу уже несколько месяцев не удается договориться о продлении сотрудничества. Чилиец, в этом сезоне раскрывшийся в роли центрального нападающего, требует себе зарплату в 300 тысяч фунтов, а вдобавок имеет претензии к спортивным амбициям своего нынешнего клуба.



Меж тем, в минувший уикенд "канониры" были биты "Челси" со счетом 3:1, в результате чего оказались отброшены на четвертое место в Премьер-Лиге. На удержании этой позиции команде Арсена Венгера, вероятно, и придется сосредоточиться в остатке сезона, потому что конкуренты по топ-6 не дремлют.



Как сообщает The Sun со ссылкой на авторитетного французского журналиста Лоика Танзи, в сложившейся ситуации Санчес принял решение заморозить переговоры с "Арсеналом" до лета и сперва посмотреть, попадут ли вообще "канониры" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



О соответствующем решении представители Санчеса уведомили не только "Арсенал", но и ПСЖ, который жаждет приобрести 28-летнего чилийца. Если "канониры" так и не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон, уход Алексиса будет практически неизбежным.