Анри: "Не думаю, что Венгер должен уйти"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри выразил свою поддержку наставнику Арсену Венгеру и заявил, что тот должен остаться на своем посту.

Субботнее поражение 3:1 от "Челси" показало, что чемпионский титул Премьер-Лиги по-прежнему недостижим для "Арсенала", а также вызвало новую волну дискуссий насчет методов работы Венгера.



Анри не ожидает, что Венгер изменит своим методам, но считает, что клуб не должен отказываться от своего тренера, чей контракт истекает в конце этого сезона.



"Лично я не думаю, что Арсен должен уйти. Должен ли он изменить своей тактике или тому, как он делает свою работу? Я не знаю, готов ли он к этому".



"Но в данный момент ему нужно проделать сложную работу, потому что это работа психологического плана. Против "Челси" я наблюдал проблему психологического плана. И разобраться с ней будет непросто. Пока кажется, что им чего-то не хватает".



"Вот уже 12 лет "Арсенал" не выигрывает титул, и кажется, что в этом сезоне они снова не сделают этого. Эта команда обладает мастерством, но достаточно ли этого для чемпионства?"



"Если взглянуть на "Челси" и "Арсенал" в начале сезона, то на бумаге нет большой разницы между ними. Это означает, что все возможно. Но для этого нужно быть на высоте каждый день, нужно постоянно хорошо тренироваться".



"Игроки "Арсенала" не осознают, чего они могут добиться. В некоторый момент необходима вера в свои шансы на победу. Для этого требуется контроль и дисциплина внутри коллектива", — сообщил Анри RMC.