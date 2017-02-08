Яя Туре призывает не предаваться "чрезмерному восторгу" в отношении Жезуса
Ветеран "Манчестер Сити" Яя Туре призвал не предаваться "чрезмерному восторгу" после впечатляющего старта английской карьеры нападающим Габриэлем Жезусом.
Забив три гола в четырех первых матчах за "горожан", 19-летний бразилец произвел настоящий фурор и даже поставил под вопрос будущее Серхио Агуэро в клубе — по крайней мере, это стало предметом интенсивных спекуляций в прессе.
Туре также восхищается талантливым игроком, но призывает не впадать в эйфорию. Ивуарийский полузащитник считает, что клубу нужно быть "осторожным" со своим талантом.
"Он очень хороший игрок, очень быстрый, резкий и умный. Мы понимаем, что нам следует быть осторожными и не предаваться чрезмерному восторгу, потому что он должен сохранять концентрацию. Мы лишь хотим продолжать трудиться, а в конце сезона мы сможем поговорить и насчет него".
"Нам нужны молодые игроки, потому что "Сити" всегда является той командой, что хочет выиграть лигу. Психология этого клуба состоит в том, чтобы стараться приглашать новых игроков и выступать как можно лучше".
"Когда видишь Кевина Де Брюйне, Давида Сильву, Хесуса, Сане и Рахима Стерлинга, то понимаешь насколько замечательной командой мы обладаем со всеми этими молодыми игроками", — цитирует Туре Sky Sports.
08.02.2017 09:00
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Ориги Бразильского разлива
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Главное в стабильности не сдавать, а так пускай говорят что хотят.
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Будущий лавочник..
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Хесус, лол) он же твой ровесник почти
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Пфф. Скоро все научатся против нихротоса играть. Эдакий техничный чичарито, не более.
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