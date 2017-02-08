Яя Туре призывает не предаваться "чрезмерному восторгу" в отношении Жезуса

Габриэль Жезус Ветеран "Манчестер Сити" Яя Туре призвал не предаваться "чрезмерному восторгу" после впечатляющего старта английской карьеры нападающим Габриэлем Жезусом.

Забив три гола в четырех первых матчах за "горожан", 19-летний бразилец произвел настоящий фурор и даже поставил под вопрос будущее Серхио Агуэро в клубе — по крайней мере, это стало предметом интенсивных спекуляций в прессе.

Туре также восхищается талантливым игроком, но призывает не впадать в эйфорию. Ивуарийский полузащитник считает, что клубу нужно быть "осторожным" со своим талантом.

"Он очень хороший игрок, очень быстрый, резкий и умный. Мы понимаем, что нам следует быть осторожными и не предаваться чрезмерному восторгу, потому что он должен сохранять концентрацию. Мы лишь хотим продолжать трудиться, а в конце сезона мы сможем поговорить и насчет него".

"Нам нужны молодые игроки, потому что "Сити" всегда является той командой, что хочет выиграть лигу. Психология этого клуба состоит в том, чтобы стараться приглашать новых игроков и выступать как можно лучше".

"Когда видишь Кевина Де Брюйне, Давида Сильву, Хесуса, Сане и Рахима Стерлинга, то понимаешь насколько замечательной командой мы обладаем со всеми этими молодыми игроками", — цитирует Туре Sky Sports.


Метки Жезус, Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1358

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 08.02.2017 09:51 # largo-winch
    Ориги Бразильского разлива

    (ответить)

  2. aktan 08.02.2017 09:22 # aktan
    Главное в стабильности не сдавать, а так пускай говорят что хотят.

    (ответить)

  3. asnural 08.02.2017 09:21 # asnural
    Будущий лавочник..

    (ответить)

  4. eakz 08.02.2017 09:11 # eakz
    Хесус, лол) он же твой ровесник почти

    (ответить)

  5. hateciteh11 08.02.2017 09:01 # hateciteh11
    Пфф. Скоро все научатся против нихротоса играть. Эдакий техничный чичарито, не более.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: