Яя Туре призывает не предаваться "чрезмерному восторгу" в отношении Жезуса

Ветеран "Манчестер Сити" Яя Туре призвал не предаваться "чрезмерному восторгу" после впечатляющего старта английской карьеры нападающим Габриэлем Жезусом.

Забив три гола в четырех первых матчах за "горожан", 19-летний бразилец произвел настоящий фурор и даже поставил под вопрос будущее Серхио Агуэро в клубе — по крайней мере, это стало предметом интенсивных спекуляций в прессе.



Туре также восхищается талантливым игроком, но призывает не впадать в эйфорию. Ивуарийский полузащитник считает, что клубу нужно быть "осторожным" со своим талантом.



"Он очень хороший игрок, очень быстрый, резкий и умный. Мы понимаем, что нам следует быть осторожными и не предаваться чрезмерному восторгу, потому что он должен сохранять концентрацию. Мы лишь хотим продолжать трудиться, а в конце сезона мы сможем поговорить и насчет него".



"Нам нужны молодые игроки, потому что "Сити" всегда является той командой, что хочет выиграть лигу. Психология этого клуба состоит в том, чтобы стараться приглашать новых игроков и выступать как можно лучше".



"Когда видишь Кевина Де Брюйне, Давида Сильву, Хесуса, Сане и Рахима Стерлинга, то понимаешь насколько замечательной командой мы обладаем со всеми этими молодыми игроками", — цитирует Туре Sky Sports.